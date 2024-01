Dinamo negociază transferul unui jucător de la FCSB: ”Am avut o discuție cu oficialii roș-albaștrilor”

Dinamo a făcut cinci transferuri în această iarnă, dar șefii din Ștefan cel Marea nu se opresc și caută întăriri în atac. Andrei Nicolescu, administratorul special al ”câinilor” a dezvăluit că negociază transferului unui jucător de la FCSB, intrat pe lista neagră a lui Gigi Becali. Despre ce fotbalist este vorba.

Ce jucător de la FCSB vrea Dinamo

Dinamo a realizat cinci transferuri în această iarnă: Darko Velkovski (28 de ani), Eddy Gnahore (30 de ani), Domagoj Pavicic (29 de ani), Petru Neagu (24 de ani) și Georgi Milanov (31 de ani), dar mai caută un atacant, iar șefii din Ștefan cel Mare au pus ochii pe un jucător de la rivala FCSB.

Andrei Nicolescu, administratorul special al ”câinilor”, a precizat că Dinamo mai vrea un atacant și a dezvăluit că a discutat cu Mihai Stoica despre posibilitatea ca Andrea Compagno să ajungă la alb-roșii și negocierile vor fi reluate.

”Am fost aproape de doi atacanți, dar au fost diferențe de nivel, unul a fost Drmic de la Dinamo Zagreb, a apărut în presă. Celălalt mai avem o speranță, nu vreau să zic numele, poate iese ceva. Am avut o discuție legată de Compagno cu oficialii FCSB-ului, am vorbit cu Mihai Stoica. O să reluăm discuțiile. Dacă ne interesează, ne-am putea asuma salariul lui. Ne-ar ajuta, am avea o nouă soluție în fața porții, acolo nu suntem eficienți”, a declarat Andrei Nicolescu, la Fanatik.

Dinamo a mai vrut să-i aducă de la FCSB pe Damjan Djokovic și pe Dorin Rotariu, cărora le-a propus salarii de câte 15.000 de euro pe lună, însă ambii au refuzat.

Andrea Compagno, ofertă din Kazahstan

Atacantul italian are o ofertă din Kazahstan, de la Aktobe, care a oferit FCSB-ului 250.000 de euro plus bonusuri în valoare totală de 100.000 de euro și 20% dintr-un eventual viitor transfer. Și salariul propus lui Andrea Compagno este atractiv, 400.000 de euro pe an, dar jucătorul refuză să plece.

Se pare că Helenia Sole, partenera lui Andrea Compagno, este însărcinată și s-ar opune plecării în Kazahstan în acest moment.

Dacă în sezonul trecut era aproape de fiecare dată titular la FCSB și ieșea golgheterul campionatului, acum situația s-a schimbat. El a bifat 23 de meciuri în acest sezon, dar nu a fost integralist aproape niciodată. Italianul are doar patru goluri marcate, în timp ce în campionatul trecut reușea 20.

2.300.000 de euro este cota de piață a lui Andrea Compagno, potrivit Transfermarkt.

Dinamo a renunțat la un jucător

Dinamo a anunțat oficial plecarea lui Gorka Larrucea (30 de ani). ”Câinii” aveau prea mulți jucători străini și au fost nevoiți să renunțe la o parte dintre ei.

Spaniolul a jucat 16 meciuri pentru „câini” în acest sezon, fără să înscrie. Ibericul a contribuit la promovarea dinamoviștilor în Superliga, marcând cinci goluri în 23 de meciuri din liga secundă. Gorka Larrucea a suferit o accidentare la finalul anului trecut și nu a apucat să evolueze într-un meci oficial sub comanda lui Zeljko Kopic.

Mijlocașul a oferit și primele declarații după despărțirea de Dinamo.

”M-am simțit foarte bine la Dinamo, m-am încărcat mereu cu sprijinul suporterilor și mă bucur că am făcut parte dintr-o echipă frumoasă. Viața în fotbal nu înseamnă însă doar realizări, vine un moment în care drumurile ne despart.

Am înțeles alegerea tehnică, merg mai departe într-o altă etapă pentru cariera mea și nu pot decât să le țin pumnii băieților să reușească salvarea! Mulțumesc, Dinamo”, a fost mesajul lui Gorka Larrucea.

În această iarnă, alți șase jucători au mai plecat de la Dinamo: Cătălin Țîră, Filip Dujmovic, Iulian Roșu, Lamine Ghezali, Deniz Giafer și Ioan Borcea, ultimii doi împrumutați.

Dinamo se află pe penultumul loc în campionat, cu doar 16 puncte.