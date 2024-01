Dinamo, prima lovitură pentru salvarea de la retrogradare. A adus jucător cu o cotă de 1,8 milioane de euro

Dinamo a vrut să transfere doi jucători de la FCSB pentru a scăpa de retrogradare, dar a fost refuzată. Aflată în cantonament în Antalya, formația pregătită de Zeljko Kopic a primit întăriri: un fundaș cu o cotă de 1,8 milioane de euro. Despre ce jucător este vorba.

Primul jucător transferat de Dinamo

Dinamo este pe marginea prăpastiei, aproape de a doua retrogradare din istorie. ”Câinii” au adunat doar 16 puncte după 21 etape. În plus, roș-albii au cel mai slab atac dn campionat, cu doar 13 goluri marcate. În încercarea de a redresa situația, acționarii din Ștefan cel Mare au încercat să aducă mai mulți jucători.

Șefii ”câinilor” au ofertat doi jucători de la FCSB, Dorin Rotariu și Damjan Djokovic, dar ambii au refuzat să joace pentru alb-roșii. Nici cu repatrierea lui Ionuț Nedelcearu nu au avut mai mult succes, doarece fundașul vrea să evolueze în continuare în străinătate. Până la urmă, Dinamo a reușit prima mutare a iernii și a adus un fundaș central.

Cine e jucătorul cu cotă de 1,8 milioane de euro

Dinamo l-a transferat pe fundașul central macedonean Darko Velkovski, cu o cotă de 1,8 milioane de euro pe site-ul Transfermarkt. El poate evolua și ca mijlocaș defensiv și are 48 de meciuri și trei goluri pentru naționala țării lui.

În vârstă de 28 de ani, stoperul are trei titluri în palmares, două cu Vardar Skopje și unul cu Rabotnicki, cu care mai are și două Cupe ale Macedoniei. El a mai evoluat în Croația, la Rijeka, cu care are două Cupe câștigate.

Citește și: Jucătorii cu cele mai mari salarii de la Dinamo. Cine sunt și cât câștigă pe lună

Darko Velkovski vine la Dinamo din postura de jucător liber de contract după despărțirea de Al Ittifaq, în august 2023. Jucătorul a fost anunțat pe pagina de Facebook a clubului cu masajul: ”Bine ai venit!”.

Fotbalistul a fost adus în România la insistențele tehnicianului dinamovist Zeljko Kopic, deoarece îl cunoaște din campionatul Croației.

”Darko este în primul rând un mare profesionist, pe care îl cunosc foarte bine de pe vremea când a jucat la Rijeka, cu care a câștigat două cupe ale Croației. Sunt familiarizat cu calitățile lui și cred că se va potrivi bine în echipă, poate juca în toate cele trei poziții din spate”, a spus Zeljko Kopic.

Dinamo mai are în lot alți patru fundași centrali: Răzvan Patriche, Lucas Alves, Josue Homawoo și Ricardo Grigore. Și Quentin Bena, închizător de meserie, poate evolua pe acest post.

Dinamo a renunțat la cinci jucători

Dinamo a încheiat anul 2023 cu două victorii, cu FC Botoșani și FC Voluntari, iar ”câinii” speră că vor putea să se salveze de la retrogradare. Alb-roșii au plecat în cantonamentul de iarnă fără cinci jucători care au făcut parte din lot în prima parte a sezonului. Este vorba despre Cătălin Țîră, Filip Dujmovic, Iulian Roșu, Deniz Giafer și Valentin Borcea. Ultimii doi vor fi împrumutați, în timp ce ceilalți vor fi cedați definitiv.

Citește și: Anunț neașteptat al acționarilor de la Dinamo. Ovidiu Burcă rămâne la club

Chiar dacă în ultima perioadă s-a vorbit despre o eventuală revenire a lui Steliano Filip (29 de ani) la Dinamo, Zeljko Kopic a spus că acest lucru nu se va întâmpla, întrucât în lotul ”câinilor roșii” se află deja doi jucători care pot acoperi poziția de fundaș stânga. Este vorba despre Ionuț Amzăr (20 de ani) și Antonio Bordușanu (19 ani).