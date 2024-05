Dinamo și-a aflat adversara din semifinalele EHF European League. Este una dintre cele mai puternice echipe de pe continent

Dinamo a reuşit o calificare spectaculoasă în semifinalele competiţiei de handbal EHF European League, care se vor desfășura în Germania. Trupa din Ștefan cel Mare a aflat cu ce echipă va juca în această fază a competiției, dar nu a avut prea mult noroc la tragerea la sorți. Se va duela cu cel mai greu adversar.

Dinamo s-a calificat în Final Four-ul European League după ce a trecut de echipa daneză Skjern Handbold, cu victorii în ambele manșe. Final Four-ul va fi găzduit de Hamburg, în perioada 25-26 mai. Meciurile din semifinale sunt programate pe data de 25 mai, în timp ce finala mică și finala mare au loc pe 26 mai.

În Final Four-ul de la Hamburg s-au mai calificat trei formații din Germania: Flensburg-Handewitt, Fuchse Berlin și Rhein Neckar. Dinamo a fost lovită de ghinion la tragerea la sorți și va juca în semifinale cu Flensburg, una dintre cele mai puternice echipe din Europa. În cealaltă semifinală se vor duela Rhein-Nekar Lowen și Fuchse Berlin.

Flensburg este pe locul 3 în Bundesliga, considerat cel mai tare campionat de handbal masculin. Adversara lui Dinamo are 44 de puncte în liga germană, fiind depășită de o altă echipă din Final Four, Fuchse Berlin, cu 50, și Magdeburg, tot 50.

După calificarea în Final Four, Xavi Pascual, antrenorul celor de la Dinamo, a spuns că alb-roșii nu vor avea o misiune ușoară în această fază a competiției, dar a fixat un obiectiv clar. Ibericul vrea ca echipa sa să joace finala.

”E fantastic, obiectivul e măreț, am stabilit de când am început sezonul că se poate ajunge la Final Four, e incredibil, pentru noi e un sezon foarte important.