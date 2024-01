Xavier Pascual a plecat de la naționala României de handbal. Cine este noul selecționer

Spaniolul Xavi Pascual a părăsit naționala României de handbal din motive personale. El pleacă după aventura de la Campionatul European din Germania, unde tricolorii au inregistrat trei înfrângeri din trei meciuri. Cine a fost numit în locul lui Xavi Pascual.

Trei eşecuri categorice a înregistrat România la Campionatul European, la care s-a calificat după 28 de ani: 21-34 cu Austria, 24-36 cu Spania şi 31-25 cu Croaţia. Tricolorii au încheiat participarea cu 0 puncte, pe ultimul loc în grupa B. La două săptămâni după revenirea din Germania, selecționerul Xavi Pascual și-a dat demisia. El antrena naționala României din august 2021.

Spaniolul îşi va rezilia contractul scadent în vara acestui an, iar cel care va prelua funcţia de selecţioner al României este antrenorul echipei de handbal masculin CSM Constanţa, George Buricea. Preşedintele Federaţiei Române de Handbal, Constantin Din, a spus că a încercat să-l convingă pe Xavi Pascual să nu renunţe la funcţie.

Faptul că am reuşit să ne calificăm la un campionat european după 28 de ani este un început al acestei redresări”, a declarat Constantin Din, președintele Federaţiei Române de Handbal.

„După modul în care în această perioadă am colaborat, eu pot să spun că sunt foarte mulţumit pentru că domnul Pascual şi-a făcut datoria faţă de echipa naţională masculină şi cred că implicarea dânsului la nivelul acestui lot a însemnat bazele redresării handbalului românesc.

George Buricea va avea drept prim obiectiv calificarea echipei naţionale de handbal masculin a României la Campionatul Mondial din 2025. De asemenea, Constantin Din a mai precizat că noul selecționer va avea contract cu federaţia până la finalul mandatului său.

Naţionala României va înfrunta echipa Cehiei în barajul pentru Campionatul Mondial de handbal masculin din 2025, potrivit tragerii la sorţi efectuate sâmbătă, la Koln (Germania). Partidele, tur-retur, vor avea loc în perioada 8-12 mai 2024, România urmând să joace prima manşă pe teren propriu.

La Campionatul European din Germania, România s-a clasate pe locul 22, iar Xavi Pascual a afirmat că echipa naţională avea nevoie de o schimbare după participarea la această competiție.

”Am vorbit cu preşedintele, i-am spus că sunt obosit încă de anul trecut. Pentru mine a fost clar înainte ca echipa să fie calificată, dar apoi am spus că este mai bine să continuăm până după acest european.

Am vorbit cu el şi am spus că sunt aici, dacă pot ajuta, dar cred că este mai bine, că este nevoie de o schimbare, că naţionala are nevoie de o altă persoană. Şi asta este realitatea”, a declarat antrenorul spaniol.