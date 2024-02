Câți bani cheltuie Dani Alves în închisoare. Fostul jucător al Barcelonei stă într-o celulă de 2,5 metri

Dani Alves (40 de ani), fostul căpitan al celor de la FC Barcelona, este judecat pentru agresiune sexuală și viol, iar procesul a început zilele acestea la Tribunalul din Barcelona.

Presa din Spania a dezvăluit declarația dată de Dani Alves în fața judecătorului. Fostul star al catalanilor a povestit în detaliu exact cum s-au petrecut lucrurile, în decembrie 2022, când ar fi agresat sexual o tânără din Barcelona în toaleta unui club de noapte.

Brazilianul a mai spus că nu consideră că tânăra s-a simțit inconfortabil în prezența sa, mai ales că aceasta nu i-a dat nimic de înțeles în acest sens. Mai mult, Alves a subliniat că tânăra s-a simțit foarte bine în compania sa.

Până la aflarea verdictului pe care-l vor da judecătorii, jurnaliștii siberici au aflat și cum decurge viața lui Alves în spatele gratiilor. Dani Alves a fost arestat în ianuarie 2023, dar abia acum în februarie 2024 are loc procesul său.

Fostul fotbalist, care are și mari probleme cu banii din cauza datoriilor uriașe, motiv pentru care i-a solicitat și un ajutor în acest sens bunului său prieten Neymar jr, își petrece timpul într-o celulă de 2,5 metri aflată în Penitenciarul Brians 2.

Alves are dreptul să cheltuie maximum 100 de euro pe săptămână la magazinul închisorii.

Concret, Dani Alves își cumpără constant șase iaurturi, patru conserve de ton, băuturi energizante, deodorant și șampon. Pentru aceste produse, fostul jucător plătește 0,50 de euro pentru un iaurt, 0,88 pentru o conservă de ton și 2,39 euro pentru un deodorant.

”Adesea, ce rămâne face cadou celorlalți deținuți”, a dezvăluit Miquel Valls, realizatorul emisiunii TV Espejo Público.

Alves a fost extrem de afectat de acest scandal, dar mai ales de timpul petrecut în închisoare. Prezent la o nouă înfățișare în fața completului de judecată, brazilianul era foarte slab și cu părul neîngrijit.

Dani Alves a recunoscut că a mințit în prima fază, atunci când a susținut că nici măcar nu o cunoaște pe tânăra care l-a acuzat de viol. Apoi a admis că a întreținut relații sexuale cu aceasta, dar a subliniat că a fost cu consimțământul ei.

”Nu știu dacă ea are conștiința curată, dacă doarme bine noapte, dar eu am iertat-o. Eu am impresia că cineva a sfătuit-o prost, dar apoi și-a dat seama că nu a procedat bine, însă a fost prea târziu.

Apelez la conștiința sa. Eu am dormit liniștit în fiecare noapte. Conștiința mea este curată. Nu am făcut rău nimănui niciodată. (…)

Eu am intrat după ea în baia clubului de noapte. Nici măcar nu am închis ușa. Ușa a rămas deschisă tot timpul. Ea putea pleca tot timpul”, a declarat Dani Alves, în cadrul unui interviu acordat jurnalistei Mayka Navarro, citat de Corriere dello Sport.