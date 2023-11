Mărturie dură a victimei lui Dani Alves. Ce a spus cea care l-a acuzat de agresiune sexuală: ”A început să mă pălmuiască”

Dani Alves se află de zece luni în spatele gratiilor, după ce a fost acuzat că a violat o tânără în toaleta unui club din Barcelona. În urma anchetei, el a fost găsit vinovat pentru agresiune sexuală, iar acum victima fotbalistului a făcut o mărturie șocantă. Iată ce a spus.

Dani Alves a fost trimis în judecată pentru agresiunea pe care a comis într-un club de noapte din Barcelona, pe 30 decembrie 2022. Ancheta s-a încheiat în luna iulie, iar investigatorii au ajuns la concluzia că există indicii că fostul jucător al Barcelonei ”a agresat sexual o tânără de 23 de ani”.

În prezent, Dani Alves, cel mai titrat fotbalist brazilian din istoria fotbalului, se află în arestul poliției spaniole și riscă o pedeapsă între opt și zece ani de închisoare cu executare. Acum, victima jucătorului a făcut mărturisiri șocante despre incidentul petrecut în club.

“El era în spatele meu, iar eu îl aveam pe vărul meu în fața mea. Apoi îmi amintesc că s-a îndepărtat și mi-a făcut semn să vin spre el. Am crezut că pot să vorbesc cu el și să aflu ce dorea, și nu m-am gândit la altceva. (…)

Am ajuns acolo, era o ușă, el a deschis-o, și am intrat. Când am pătruns în interior, am realizat în ce parte intrasem, m-am dat seama că era o toaletă mică, foarte, foarte mică. Cred că acolo a început șocul meu”, a declarat tânăra, conform AS.