Cum a fost ironizată Simona Halep la Premiile Grammy. Serena Williams a fost prezentă

Simona Halep începe o nouă luptă pentru a scăpa de suspendare după ce a fost prinsă dopată. Dar o glumă cu referire la titlul sportivei de la Wimbledon a devenit virală în timpul ceremoniei decernării Premiilor Grammy. Serena Williams a fost prezentă la eveniment. Cum au ironizat-o americanii pe româncă.

Cea de-a 66-a ediţie a galei Grammy Awards a avut loc la Los Angeles și au fost decernate trofee la 94 de categorii, în două ceremonii separate. Serena Williams a fost prezentă la premiile muzicale pentru a prezenta trupa rock Green Day, iar americanii nu au ratat ocazia să o ironizeze pe Simona Halep, rivala americancei.

Simona Halep a fost depistată pozitiv la US Open 2022 și suspendată patru ani din tenis. În ziua în care a primit verdictul din partea tribunalului Sport Resolutions, Serena Williams a scris un mesaj cu subînțeles pe rețelele de socialiazare: ”8 e un număr mai bun”, cu referire la titlul câștigat de sportiva din Constanța la Wimbledon, în 2019, după ce a învins-o cu 6-2, 6-2 în ultimul act chiar pe americancă. Aceasta are șapte titluri la Wimbledon și 23 câștigate în toată cariera.

După ce Serena Williams și-a făcut apariția pe scena Premiilor Grammy, americanii au ironizat-o pe Simona Halep: ”Superstarul tenisului Serena Williams a câștigat primul ei Grammy pentru cel mai bun album, ‘8 e un număr mai bun’”, e postarea devenită virală pe platforma X.

tennis superstar Serena Williams wins her first Grammy for best album „8 is a better number” #GRAMMYs pic.twitter.com/VNBtNi4G02

— Serena’s snatched wig (@Danidilo2) February 5, 2024