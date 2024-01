Ce avere mai are Simona Halep, după suspendarea pentru dopaj. Pe ce loc e în topul celor mai bogați români

Simona Halep traversează cea mai grea perioadă a vieții sale, după ce a fost prinsă dopată. Dar pe plan financiar lucrurile stau bine pentru ea, deși nu a mai participat la niciun turneu de aproape un an și jumătate. Acum s-a aflat ce avere mai are sportiva din Constanța.

Câți bani mai are Simona Halep

Simona Halep este în mijlocul unui scandal de dopaj, după ce a fost depistată pozitiv. iar primul verdict a fost extrem de dur. Ea a fost suspendată patru ani și a făcut apel la TAS, ultima cale de atac, unde speră să arate că este nevinovată și să primească o reducere a pedepsei. Procesul va avea loc în perioada 7-9 februarie 2024.

După aproape un an și jumătate de când este nevoită să stea departe de terenul de tenis, s-a aflat câți bani mai are Simona Halep. În total, fostul lider mondial, în vârstă de 32 de ani, a adunat în urma activității sale din tenis aproximativ 40 de milioane de euro, dar a câștigat și din afaceri. În plus, ea a obținut anul trecut patru milioane de euro și din vânzarea vilei din Snagov, în care a locuit cu fostul soț.

În prezent, Simona Halep are o avere estimată între 48 și 52 de milioane de euro și s-a menținut în topul celor mai bogați români, fiind pe locul 198 în Top 300 Capital, potrivit ziuaconstanta.ro.

Ion Țiriac, verdict dur despre Simona Halep

Ion Țiriac (84 de ani), unul dintre cei mai influenți oameni din tenis, dar și cel care i-a ghidat din umbră cariera Simonei Halep a spus ce crede că se va întâmpla la TAS, ultima cale de atac pentru sportiva din Constanța. Aceasta luptă să-și dovedească nevinovăția și încearcă să obțină o reducere a pedepsei.

”Mă îndoiesc că TAS-ul face foarte mult. În general, nu fac, pentru că au hotărât ăia care știu ce au hotărât. Simona Halep a făcut o singură greșeală. Nu a spus de la început: ‘vă rog să îi luați pe oamenii care au grijă de mine, nu pe mine. De-aia îi plătesc’”, a spus Ion Țiriac.

Miliardarul s-a referit la faptul că Simona Halep nu a spus, cu subiect și predicat, faptul că Patrick Mouratoglou este cel vinovat pentru întreaga situație.

Patrick Mouratoglou nu se dezice de Simona Halep

Patrick Mouratoglou a mărturisit că, deși sportiva din România a întrerupt colaborarea cu el, o susține în continuare și a transmis că nu i-ar fi dat acel supliment dacă ar fi știut că acesta conține o substanță interzisă.

”Nu mi-aș fi imaginat niciodată că dacă îi recomand acest colagen Simonei, ea va fi victima unei contaminări. Consecințele pentru ea sunt dezastruoase și vom continua să luptăm pentru ca adevărul să fie stabilit și pentru ca nevinovăția ei să fie dovedită”, a declarat Patrick Mouratoglou, potrivit L’Equipe.

Simona Halep este suspendată din octombrie 2022, după testul anti-doping pozitiv pentru Roxadustat. Dubla câștigătoare de Grand Slam a jucat ultimul meci pe 29 august 2022, la US Open 2022, când a fost eliminată în primul tur.