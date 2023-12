Scandalul de dopaj a băgat-o în depresie pe Simona Halep. Fosta campioană a ajuns la psiholog: ”Am avut crize de anxietate”

Simona Halep este în așteptarea procesului de la TAS, după ce a făcut apel la suspendarea de patru ani primită în cazul de dopaj. Fostul lidr mondial a făcut noi dezvăluiri într-un interviu incendiar acordat în presa din Franța. Sporiva a mărturisit că scandalul în care este imlicată a băgat-o în despresie și a ajuns la psiholog.

Simona Halep traversează cea mai grea perioadă a carierei sale, după ce a fost depistată pozitiv la US Open 2022, iar primul verdict a fost extrem de dur. Ea a fost suspendată patru ani și a făcut apel la TAS, ultima cale de atac, unde speră să arate că este nevinovată și să primească o reducere a pedepsei. Procesul va avea loc în perioada 7-9 februarie 2024.

În urma suspendării de patru ani primită în primă fază din partea tribunalului Sport Resolutions de la Londra, pedeapsă nejustificată în viziunea ei, Simona Halep a dezvăluit că a trecut prin momente extrem de grele. Ea a mărturisit că a fost nevoită să apeleze la ajutorul unui psiholog pentru a depăși această situație complicată din viața ei, în care s-a confrntat cu anxietatea.

”Am trecut prin perioade în care nu am putut dormi, în care am avut crize de anxietate. Sunt o jucătoare foarte emotivă. Înainte de meciuri, stresul îmi provoca dureri abdominale foarte severe. De când am primit această suspendare, parcă trăiesc în fiecare zi cu această durere și anxietate. Deși astăzi lucrurile stau puțin mai bine. Știu că nu am făcut nimic rău.

Sunt încă în legătură cu psihologul, iar el mă ajută să rămân calmă și să-mi gestionez anxietățile. În general, a vorbi cu cineva este întotdeauna un lucru bun. Îți permite să te avânți, să te ușurezi puțin, să înveți să accepți, chiar dacă, în cazul meu, este greu, pentru că sunt victima unei nedreptăți. Pe de altă parte, știu că nu am greșit cu nimic și că nu am ce să-mi reproșez. Văzând lucrurile în acest fel mă ajută să combat insomnia”, a spus Simona Halep într-un interviu pentru Paris Match.