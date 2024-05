Cum a ajuns „adolescentul miop”, pasionat de istoria religiilor, în Mișcarea Legionară. Controversata poveste a scriitorului Mircea Eliade

Mircea Eliade, unul dintre cei mai renumiți intelectuali români din secolul al XX-lea, a fost o figură marcantă în domeniile istoriei religiilor, filozofiei și literaturii.

Născut la București în luna martie a anului 1907 și trecut la cele veșnice la Chicago, SUA, pe 22 aprilie 1986, viața sa a fost o călătorie fascinantă prin complexitatea și profunzimea cunoașterii umane.

A fost pasionat încă de copil de învățătură

Copilăria și adolescența lui Mircea Eliade au fost pline de curiozitate și pasiune pentru învățătură. Crescând într-o familie cu origini moldovenești, el și-a petrecut timpul în București, explorând lumea fascinantă a cărților și a ideilor.

De la o vârstă fragedă, el s-a remarcat prin intelectul său sclipitor și dorința de a înțelege mai profund misterele universului.

Încă din adolescență, Eliade și-a dezvoltat abilitățile literare, publicând articole și povestiri în diverse publicații. A fost un elev strălucit la Colegiul Spiru Haret din București, manifestând interes pentru domenii precum științele naturii, filosofia și ocultismul. Lecturile sale cuprinzătoare și cercetările îndrăznețe l-au pregătit pentru o carieră remarcabilă în lumea academică și literară.

„Am fost mândru când am îmbrăcat şorţul cenuşiu şi m-am dus singur la şcoală. Învăţasem deja alfabetul, dar încă nu-mi dădeam seama la ce ar putea folosi. Nu mi se părea atât de interesant când am ajuns să silabisesc o-u, ou, bo-u, bou – nici chiar când am izbutit să citesc fără să mai silabisesc, «Ţara noastră se numeşte România»”, scrie „Memorii.

De-a lungul anilor, Eliade și-a extins orizonturile intelectuale, explorând cultura italiană și studiind filozofia indiană. În 1929, și-a luat licența la Universitatea din București cu o teză despre Renașterea italiană, iar mai târziu a călătorit în India pentru a studia limba sanscrită și yoga.

„Dar cum aş fi putut să-mi menajez ochii într-un timp când aproape în fiecare saptămână descopeream un nou autor, alte lumi, alte destine? Încercam, totuşi să mă apăr, citind fără ochelari, cu bărbia lipită de carte, sau închizând când un ochi, când celălalt, sau apăsându-mi ochelarii pe nas, sau schimbând becurile, când albastre, când albe, când slabe, când puternice.

Apoi, când ochii îmi lăcrimau şi mi se împăienjeneau de-a binelea, treceam în odăiţa de alături şi mă spălam cu apă rece. Rămâneam apoi câteva minute întins pe pat, cu ochii închişi, încercând să nu mă mai gândesc la nimic.“, mai scria Eliade.

Experiențele sale din India au influențat profund opera literară, inclusiv celebrul roman „Maitreyi”, bazat pe întâlnirea sa cu o tânără indiană.

În timpul anilor petrecuți în România, Eliade s-a implicat activ în viața culturală și politică a țării.

De la literatură la Mișcarea Legionară

A devenit parte din cercul de intelectuali în jurul lui Nae Ionescu și a aderat la Mișcarea Legionară, ceea ce a stârnit controverse și critici ulterioare. A fost arestat în 1938 în timpul unei campanii împotriva Gărzii de Fier și a fost ținut în detenție pentru o perioadă scurtă de timp.

În 1945, Eliade s-a mutat în Franța, iar mai târziu în Statele Unite, unde și-a continuat cariera academică la Universitatea din Chicago. A devenit cunoscut ca unul dintre cei mai importanți profesori de istorie comparată a religiilor, contribuind la dezvoltarea unor concepte fundamentale în domeniul religiei și filosofiei.

Opera sa literară, vastă și diversă, este un reflecție a gândirii sale complexe și a preocupărilor sale existențiale. Lucrări precum Romanul adolescentului miop, La țigănci și Noaptea de Sânziene au rămas capodopere ale literaturii române și mondiale, abordând teme precum mitul, religia și căutarea sensului în lume.

Eliade a fost, de asemenea, un pionier în studiul religiilor, punând accentul pe conceptele de spațiu și timp sacru. Catedra de Istoria Religiilor de la Universitatea din Chicago îi poartă numele, recunoscând astfel contribuțiile sale semnificative la domeniul academic.

În ciuda controversei și criticilor, moștenirea lui Mircea Eliade rămâne încă relevantă în zilele noastre. Operele sale continuă să inspire și să provoace gândirea, iar contribuțiile sale în domeniul istoriei religiilor și literaturii sunt recunoscute și apreciate în întreaga lume.