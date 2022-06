De la corigentul miop la savantul excentric, moștenirea lui Mircea Eliade: povestea tumultoasei povești de dragoste din Maitreyi

Mircea Eliade poate fi descris ca o persoană a cărei viață s-a aflat la două extreme. În prima parte a vieții era corigentul care suferea de miopie, ajungând ca apoi să devină un cunoscut profesor de istorie a religiilor.

În prezent, foarte mulți liceeni dacă sunt întrebați despre autorul preferat, majoritatea acestora vor răspunde fără echivoc: Mircea Eliade. Acesta a fost autorul ca a reușit să îmbine filosofia perfect cu povestirile sale din India, dar și cu cele din adolescența unui miop.

Începând de la adolescenți, până la personalități, oricine își poate aduce aminte de romanul „Maitreyi” al celebrului scriitor, cifrele nefiind necesare pentru a se putea stabili notorietatea acestuia. Aproximativ 30 de volume științifice, opere literare și eseuri filosofice traduse în 18 limbi stau drept mărturie acestor lucruri.

Chiar și cei fără drag prea mare de școală îl recunosc pe Eliade ca mare istoric al religiilor, eseist, prozator și profesor universitar. Unde mai pui că în spatele său mai stau dovadă și poveștile despre elevul mediocru care ajunge savant, dar și a acelui om de o generozitate uimitoare.

Chiar dacă numele acestuia este asemănător cu cel al cărturarului Ion Heliade Rădulescu, între cei doi nu a exista vreodată o legătură de sânge. Tatăl scriitorului a fost ofițer de infanterie din Tecuci, iar Mircea era cel de-al treilea copil al acestuia, altături de Corina și Nicu. Acesta este înscris la școala de pe strada Mântuleasa, deși nu a locuit acolo după cum ar putea reieși din cărțile sale.

„Am fost mândru când am îmbrăcat şorţul cenuşiu şi m-am dus singur la şcoală. Învăţasem deja alfabetul, dar încă nu-mi dădeam seama la ce ar putea folosi. Nu mi se părea atât de interesant când am ajuns să silabisesc o-u, ou, bo-u, bou – nici chiar când am izbutit să citesc fără să mai silabisesc, «Ţara noastră se numeşte România»“, apare în „Memorii.