Criza imobiliară din România, la început de 2024. Singurele locuințe care se mai vând, avertismentul experților

La începutul anului 2024, piața imobiliară din România se confruntă cu o criză semnificativă, marcată de o serie de fluctuații în ceea ce privește prețurile și preferințele consumatorilor.

În contextul acestei instabilități, o analiză recentă efectuată de platforma Storia a evidențiat tendințe specifice orașului Iași, care pot oferi indicii despre starea generală a pieței imobiliare din țară.

Conform raportului Storia, în Iași, apartamentele cu două camere au rămas cele mai căutate atât pentru vânzări, cât și pentru închirieri în perioada ianuarie-decembrie 2023. Prețul mediu de vânzare solicitat pe metru pătrat a atins cifra de 1.420 euro, cu o creștere notabilă pentru apartamentele noi și vechi comparativ cu anul precedent. Această tendință subliniază o cerere constantă pentru locuințe mai mici, în detrimentul celor mai mari.

Criza imobiliară pe piața din România

Criza imobiliară se reflectă prin scăderea tranzacțiilor de unități individuale în primele trei trimestre ale anului 2023, cu o revigorare surprinzătoare în trimestrul patru. Această dinamică poate fi atribuită parțial schimbărilor legislative care au început să influențeze piața începând cu ianuarie 2024. Totodată, o creștere semnificativă a fost observată și în cazul ipotecilor active, indicând o posibilă reluare a interesului pentru achizițiile imobiliare.

În ciuda acestui val de optimism din ultimul trimestru al anului 2023, experții avertizează că piața imobiliară din România se află încă într-o zonă de incertitudine. Creșterea prețurilor pentru apartamentele de închiriat, în special pentru garsoniere și apartamentele cu două camere, sugerează o presiune continuă asupra chiriașilor, în timp ce stagnarea prețului de închiriere pentru apartamentele cu trei camere indică o posibilă supraofertă în acest segment.

„În cursul anului 2023 am observat o creștere semnificativă a cererii pentru închirieri, reflectând o accentuare a interesului clienților pentru soluții flexibile. În ciuda acestui trend, vânzările au păstrat o poziție dominantă, iar proprietățile mai mici au câștigat popularitate în detrimentul celor mai mari din segmentul de vânzări. Am încheiat anul 2023 într-o notă optimistă, cu un trimestru final caracterizat de o creștere spectaculoasă în volumul tranzacțiilor comparativ cu anul precedent”, a declarat Răzvan Ceapă, Head of Operations Storia şi OLX Imobiliare, citat de Economedia.ro.

Cum funcționează piața imobiliară din România

Analiza Storia, parte a inițiativei „Drumul inteligent spre acasă”, scoate în evidență importanța unei abordări informate în ceea ce privește deciziile imobiliare. Într-o perioadă marcată de fluctuații, cumpărătorii, chiriașii și investitorii trebuie să acorde o atenție sporită analizelor de piață și să fie pregătiți pentru adaptarea la schimbările legislative și economice.

Criza imobiliară din România, ilustrată prin situația din Iași, evidențiază o serie de provocări și oportunități pe piața locuințelor. În timp ce apartamentele mai mici par să fie în continuare în centrul preferințelor consumatorilor, creșterea prețurilor și schimbările legislative necesită o abordare prudentă și informată. Pentru 2024, este esențial ca toți actorii de pe piața imobiliară să navigheze cu atenție prin aceste ape tulburi, având în vedere atât riscurile, cât și potențialele beneficii ale investițiilor imobiliare în România