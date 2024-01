Bula imobiliară din România pleacă de la case și apartamente, dar prăbușirea se simte și la clădirile de birouri

În cazul în care mai aveai vreun dubiu legat de criza imobiliară care se pregătește pentru români în 2024, nu trebuie să ai în vedere doar prăbușirea numărului de autorizații de construire pentru noul an sau diminuarea radicală a livrărilor de apartamente. Poți să te uiți și la spațiile de birouri.

În 2024, în marile proiecte de construcții, există zero spații noi destinate birourilor. Iar când vine vorba de clădiri care sunt gata să găzduiască un număr mare de corporatiști ambițioși, în Capitală, sunt doar patru, toate de mici dimensiuni. S-a dus vremea în care dezvoltatorii imobiliari din România cochetau cu proiecte de zgârie nori pentru birouri. Nu mai are nimeni nevoie de ele sau, în cel mai optimist caz, nu mai are nimeni nevoie la prețurile practicate în prezent.

Prăbușirea pieței imobiliare din zona de business

Anul 2024 aduce în premieră zero metri pătraţi de birouri în proiecte mari pe o piaţă din Bucureşti obişnuită cu cel puţin 100.000 – 200.000 mp. Acum proprietarii, consultanţii şi dezvoltatorii se uită spre 2025, conform ZF.ro.

Pe partea de proiecte mici, până la finalul anului 2024, s-ar putea livra aproximativ 33.800 mp de birouri, conform datelor agregate de consultanții imobiliari. Chiar și așa, Fortim Trusted Advisors atrage atenția asupra faptului că vor fi finalizate doar patru clădiri noi în Capitală. Atât.

Aceasta este și o consecință a faptului că nu prea au existat contracte noi de închiriere. Aproape toate au fost de reînchiriere, respectiv prelungire, în 2023. Așa ajungi în situația în care presiune de a face investiții fabuloase în noi proiecte imobiliare să tindă spre zero.

Mutări de trupe masive pe zona de birouri încă din 2023

Pentru cei care preferă să vadă jumătatea plină a paharului pe piața imobiliară de business, în 2023, One United a semnat cel mai mare contract pentru dezvoltarea unei clădiri dedicate de birouri, menită pentru gigantul german Infineon. Dincolo de asta, aproape toate companiile și-au regândit strategia vizavi de munca la birou.

De exemplu, încă de la finalul anului 2022, BCR a anunțat că renunţă la spaţiul de 14.000 mp de birouri din proiectul Bucharest Business Garden, din zona Orhideea din Capitală, în timp ce şi gigantul Oracle a decis tot la final de 2022 să restrângă suprafaţa de birouri contractată. În 2024 cea mai mare clădire livrată va fi AFI Loft, proiect ce va fi integrat în proiectul AFI Cotroceni, însă aceasta va fi de 16.000 mp.