Chipul lui Moș Crăciun, reconstruit cu ajutorul datelor anatomice ale Sfântului Nicolae și al tehnologiei, după 1.700 de ani

Pentru prima dată după aproape 1.700 de ani, adevărata față a Sfântului Nicolae, figura care a inspirat legenda lui Moș Crăciun, a fost reconstruită de către oamenii de știință folosind tehnici de reconstrucție facială forensică. Cu ajutorul craniului său, experții au reușit să creeze o imagine detaliată a trăsăturilor sale, aducând în prim-plan o figură care combină puterea cu blândețea, scrie Dailymail.

Cum a fost creat chipul

Reconstrucția a fost realizată de o echipă condusă de specialistul în reconstrucție facială, domnul Moraes. Procesul a început cu o analiză 3D a craniului Sfântului Nicolae, folosind date colectate încă din anii 1950 de către Luigi Martino. Cu ajutorul proiecțiilor statistice și al tehnicilor anatomice moderne, echipa a completat imaginea adăugând detalii precum barba, inspirate de iconografia tradițională a sfântului.

Domnul Moraes a descris rezultatul ca fiind o figură „puternică și blândă”, remarcând o trăsătură interesantă: fața „largă”, compatibilă cu descrierile din poemul „A Visit From St. Nicholas” (1823), cunoscut și sub numele de „Twas the Night Before Christmas”. Această caracteristică, împreună cu barba sa groasă, amintește puternic de imaginea pe care o avem astăzi despre Moș Crăciun.

Cine a fost Sfântul Nicolae

Sfântul Nicolae de Myra, episcop în secolul al IV-lea, a trăit în ceea ce este acum Turcia. Renumit pentru generozitatea sa, legenda spune că oferea daruri în secret, cum ar fi monede lăsate în pantofii celor săraci. Această tradiție a inspirat figura olandeză Sinterklaas, care a devenit ulterior Moș Crăciun în Statele Unite.

Sfântul Nicolae este cunoscut și pentru faptele sale miraculoase. Printre acestea se numără salvarea a trei fete de la prostituție, plătindu-le zestrea pentru a se putea căsători, și învierea a trei copii uciși de un măcelar. Moaștele sale, inițial păstrate în Myra, au fost mutate ulterior în Bari, Italia, unde se află și astăzi.

Evoluția imaginii lui Moș Crăciun

Imaginea modernă a lui Moș Crăciun, cu costumul roșu și alb, a fost popularizată în secolul al XIX-lea, dar își are rădăcinile în reprezentările tradiționale ale Sfântului Nicolae. Poemul din 1823 a contribuit la stabilirea unor caracteristici cheie, precum obrajii roșii, sania trasă de reni și sacul cu daruri. Mai târziu, în anii 1930, o campanie publicitară a companiei Coca-Cola a consolidat imaginea pe care o cunoaștem astăzi.

Descoperirea care aduce trecutul în prezent

Reconstrucția chipului Sfântului Nicolae ne oferă o legătură tangibilă cu originile uneia dintre cele mai iubite figuri mitice. Fața sa reconstruită nu este doar o realizare științifică, ci și o celebrare a moștenirii sale de generozitate și curaj, care continuă să inspire milioane de oameni în fiecare Crăciun.

Astfel, adevărata față a lui Moș Crăciun ne amintește că povestea sărbătorilor își are rădăcinile într-o istorie reală, plină de bunătate și sacrificiu.