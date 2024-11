Moș Crăciun out, AI in: Coca-Cola rescrie Crăciunul pentru „eficiență” – VIDEO

Coca-Cola, unul dintre cele mai iconice branduri asociate cu magia Crăciunului, a făcut un pas îndrăzneț în acest an, renunțând la imaginea clasică a lui Moș Crăciun în favoarea unei abordări moderne. Reclama de Crăciun din 2024 a fost realizată exclusiv cu ajutorul inteligenței artificiale (AI), marcând prima utilizare extinsă a acestei tehnologii în campaniile de televiziune ale companiei.

Magia camioanelor Coca-Cola, rescrisă de AI

Pentru fanii reclamelor de sărbători, camioanele roșii Coca-Cola sunt un simbol inconfundabil al Crăciunului. Prima apariție a acestora, în reclama „Holidays Are Coming” din 1995, a devenit rapid un clasic. Atunci, trei camioane reale, fiecare de 12 metri lungime și acoperite cu 30.000 de beculețe, au parcurs un peisaj de iarnă creat special pentru televiziune. Efectele speciale au fost realizate de Industrial Light and Magic, compania care a contribuit la succesul unor filme precum Star Wars și Raiders of the Lost Ark.

În 2024, Coca-Cola a decis să reinventeze acest moment iconic folosind generative AI. Noua reclamă de 15 secunde păstrează esența originalului, urmărind camioanele festive printr-un oraș plin de oameni cu fesuri pufoase, care savurează Coca-Cola Zero Sugar. Coloana sonoră rămâne neschimbată, aducând un sentiment de familiaritate, dar procesul de producție a fost complet revoluționat, scrie The Telegraph.

Eficiență versus tradiție

Javier Meza, directorul de marketing al Coca-Cola pentru Europa, a explicat decizia companiei de a apela la AI. „Nu am pornit cu ideea că trebuie să folosim AI”, a declarat el pentru Marketing Week. „Ne-am dorit să aducem ‘Holidays Are Coming’ în prezent, iar AI s-a dovedit a fi soluția potrivită.”

Această abordare modernă a permis economii considerabile de timp și bani pentru gigantul de 100 de miliarde de dolari, potrivit declarațiilor oficiale. În plus, noua reclamă reflectă o diversitate mai mare în distribuție, adaptându-se la valorile contemporane.

Rolul Coca-Cola în povestea lui Moș Crăciun

Deși Coca-Cola nu a creat imaginea lui Moș Crăciun, compania a contribuit semnificativ la popularizarea lui. În 1931, ilustratorul Haddon Sundblom a fost angajat să creeze o imagine a Moșului pentru reclamele brandului. Rezultatul? Un personaj jovial, cu obraji rumeni, barbă albă și o atitudine caldă, inspirat de poemul „The Night Before Christmas” de Clement Clarke Moore.

Această imagine a devenit rapid sinonimă cu Moș Crăciunul modern, consolidând legătura dintre Coca-Cola și sărbători.

Între nostalgie și inovație

În timp ce unii ar putea vedea decizia de a renunța la Moș Crăciun ca pe o pierdere a tradiției, Coca-Cola își justifică alegerea prin dorința de a îmbina magia cu tehnologia. Un purtător de cuvânt al companiei a descris campania ca fiind o demonstrație a angajamentului Coca-Cola față de inovație, rămânând totodată fidelă valorilor sale de bază: răspândirea fericirii și crearea de magie reală.

Cu toate acestea, întrebarea rămâne: poate un Crăciun generat de AI să inspire aceeași căldură și nostalgie pe care Moș Crăciun o aducea odinioară? Coca-Cola mizează pe faptul că magia sărbătorilor nu stă într-o singură figură, ci în bucuria pe care reușește să o transmită, indiferent de mijloacele folosite.