Viteza lui Moș Crăciun: cât de repede ar trebui să zboare ca să fie peste tot într-o noapte

Te-ai gândit vreodată cu ce viteză ar trebui Moș Crăciun să călătorească pentru a livra cadourile la timp la toți copiii de pe planetă? Când erai mic, știai că Moșul e învăluit de o magie foarte puternică, dar știința din spatele călătoriei sale din Ajun e cu adevărat impresionantă.

Comercianții de pe aproape întreaga planetă profită de peste 100 de ani de tradițiile Crăciunului și promovează bunătatea și dărnicia, ca să te convingă să cumperi cât mai mult. Dar, să trecem peste dedesubturile capitalismului și marketingului și încearcă să te gândești ce ar însemna, de fapt, călătoria lui Moș Crăciun din noaptea de Ajun.

Toții copiii știu că nimeni și nimic nu poate împiedica magia Moșului, nici măcar legile fizicii. Dar, asta nu înseamnă că n-are o muncă grea. Pentru el, noaptea de 24 decembrie este cea mai dificilă din an. Sunt peste două miliarde de copii pe Pământ, iar el trebuie să ajungă la fiecare cu cadouri, indiferent de religia de care aparțin. Chiar și presupunând că Moșul s-ar duce doar la copiii creștini, tot ar avea pe listă peste 600 de milioane de copii (o treime din totalitatea copiilor de pe planetă – estimativ, desigur).

În medie, ar fi cam câte doi copii pe gospodărie…peste 300 de milioane de gospodării…în întreaga lume. Și, n-are la dispoziție decât o noapte, deci întreaga lui călătorie s-ar desfășura în întuneric (fără lumini, pentru că nu vrea să atragă atenția).

Pare imposibil, nu? Din fericire, chiar fizica Pământului îi vine în ajutor. Pentru că pe planetă există fusuri orare diferite, momentul în care copiii trebuie să-și găsească darul sub brad nu are loc simultan. Prin urmare, Moș Crăciun ar trebui să-și înceapă călătoria din Est, mai exact din estul Rusiei și să se deplaseze spre Vest în același ritm cu noaptea. Deci, pentru el, întunericul este un aliat și are din start la dispoziție 24 de ore, dar totul trebuie să meargă conform planului.

Cât timp are la dispoziție Moșul și cât trebuie să fie de rapid

Dacă pui la socoteală și cele opt ore (în medie) pe care ar trebui să le doarmă fiecare copil în Ajunului Crăciunului, asta i-ar da Moșului, în total, 32 de ore. Este timpul în care va trebui să străbată o bună parte din suprafața planetei ca toată lumea să fie mulțumită.

Partea “ușoară” e că Moș Crăciun nu trebuie să traverseze chiar întreaga planetă. Ocolește deșerturile, oceanele și alte zone sălbatice întinse, unde nu sunt copii (deși, cred că nici cei din triburi nu sunt uitați).

Există însă o mare problemă de calcul. Pur și simplu nu avem computere atât de avansate să calculăm traiectoriile pe care le-ar alege pentru a ajunge la peste 300 de milioane de destinații în doar 32 de ore. Harta traseului lui Moș Crăciun ar fi imposibil de înțeles chiar și pentru cel mai deștept om din lume. Și totuși, Moșul reușește.

În principiu, el și renii săi ar trebui să zboare cu o viteză de 10.703.437,5 km/h. Este mai lent decât viteza luminii, dar mai rapid decât cea a sunetului. Totuși, trebuie ținut cont de faptul că viteza variază în funcție și de temperatură. Dar, dincolo de asta, ar avea nevoie de un scut protector, altfel corpul său, dar și renii și toate cadourile s-ar pulveriza din cauza vitezei incredibile.

Dar, da, dacă Moș Crăciun călătorește cu viteză supersonică, de ce nu a auzit nimeni niciodată acel bum sonic? Sania și restul echipamentului ar depăși chiar și cele mai avansate tehnologii NASA și, în principiu, Moșul ar fi cu adevărat cel mai rapid supererou. Nu-i de mirare că atât de muți copii îl îndrăgesc. Măcar ideea despre el este interesantă.