București, în topul celor mai aglomerate orașe din lume. Pe ce poziție ne-a plasat haosul din Capitală la nivel mondial

Cea mai mare parte a populației României este concentrată într-o mână de orașe, București, Cluj, Brașov, Timișoara, Oradea și, într-o oarecare măsură, Iași. Din păcate, infrastructura rutieră din țara noastră a fost întotdeauna defectuoasă, chiar dacă numărul autoturismelor a explodat.

Producătorul de soluții GPS TomTom a publicat cea mai recentă analiză a sa construită în jurul datelor pe care le obține de la aplicațiile de navigație și soluțiile hardware pe care le are în portofoliu. Astfel, a ajuns la concluzia că București se află pe locul opt în clasamentul orașelor cu cel mai aglomerat trafic rutier din lume.

Cât au pierdut bucureștenii în trafic în 2023

Nu mai puțin de 284 de ore a pierdut un locuitor din București în trafic, cu 150 de ore mai mult comparativ cu 2022. Gradul de congestionare a traficului rutier a fost estimat cu 20 secunde în creștere (per 10 km) față de 2022. Cu alte cuvinte, realitatea din Capitală este una îngrijorătoare și, de la an la an, nu face decât să se acutizeze.

Conform datelor agregate de TomTom, Londra este de departe cel mai aglomerat oraș din lume. Ca să parcurgă o distanță de 10 kilometri, un șofer din capitala Marii Britanii pierde nu mai puțin de 37 de minute și 20 de secunde, pentru un total de 148 de ore în plus anual pe parcursul orelor de vârf.

Cum arată realitatea din India

Indienii sunt renumiți pentru haosul din trafic, populația foarte numeroasă și numărul mare de autoturisme. În acest context, nu ar trebui să vină ca o surpriză faptul că, în topul primelor opt orașe, există două localități din India, Bengaluru, cu un timp mediu de 28 de minute și 10 secunde la 10 km și Pune, cu o medie de 27 de minute și 50 de secunde.

Dincolo de localitățile listate de mai sus, pe locurile nouă și zece se află Manila, în Filipine, cu 27 de minute și 20 de secunde, precum și Bruxelles, în Belgia, cu 27 de minute la 10 km. Ca o notă importantă de subsol, pentru a ajunge la aceste concluzii, TomTom folosește date anonimizate din 387 de orașe din 55 de țări de la șoferi care parcurg cei mai aglomerați 5 kilometri din centrul orașelor.