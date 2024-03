Apple cochetează cu Gemini. Motivul pentru care gigantul a pus ochii pe inteligența artificială de la Google

Apple este în discuții cu Google pentru a integra tehnologia de inteligență artificială Gemini în iPhone-uri, relatează Bloomberg, o mișcare care ar trebui să ajute ambele companii să concureze cu OpenAI și Microsoft.

Deși ar putea părea o recunoaștere a faptului că Apple este în urmă în domeniul AI, parteneriatul face sens dacă ne gândim la modelele de AI generative ca la o evoluție a căutării pe web, ceva ce Google deja oferă tuturor dispozitivelor Apple.

Gemini ar putea fi bază pentru Siri, de la Apple

Conform raportului, Gemini ar putea fi motorul de AI generativ bazat pe cloud pentru Siri și alte aplicații iPhone, în timp ce modelele Apple ar putea fi integrate în viitorul iOS 18 pentru sarcini la nivel de dispozitiv.

Bloomberg menționează că Apple a purtat discuții și cu OpenAI despre utilizarea propriilor modele și ar putea totuși să ajungă să se asocieze cu o altă companie, cum ar fi Anthropic.

Apple ar putea să lucreze chiar cu mai mulți parteneri până când propriile sale modele generative vor fi la nivelul cerut pe piață.

Colaborarea cu Google are cel mai mare sens, din motive cât se poate de evidente.

Apple are nevoie de o soluție de AI generativă pe care să o implementeze în acest an, iar Google are nevoie de o modalitate rapidă de a-și aduce abilitățile de inteligență artificială pe miliarde de dispozitive.

Există și probleme

Există o serie de îngrijorări de reglementare de luat în considerare: Departamentul de Justiție al SUA a intentat deja un proces împotriva Google pentru dominanția în căutare, inclusiv modul în care plătește Apple și alte companii pentru a folosi motorul de căutare creat de Alphabet.

Totuși, având în vedere spectrul parteneriatului Microsoft și OpenAI, care a transformat motorul de căutare Bing într-o mașinărie pentru inteligența artificială peste noapte și acum alimentează toate soluțiile de AI Copilot ale Microsoft, câștigurile potențiale ar putea să-și justifice riscurile.

Evident, Gemini mai are mult până departe, însă având în vedere că vorbim despre inteligența artificială, cu siguranță va învăța din mers.