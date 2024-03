Aplicația care-ți „citește în palmă”: Cum plătești cu o simplă atingere

Amazon a lansat recent o aplicație care le permite utilizatorilor să se înscrie în serviciul său de recunoaștere a palmelor.

Aplicația de citit în palmă

Aplicația Amazon One folosește camera telefonului mobil pentru a captura o imagine a amprentei palmare și pentru a configura un cont. Odată înregistrat, poți plăti pentru produse folosind doar mâna, eliminând astfel necesitatea de a purta un smartphone, bani sau un card de plastic incomod.

Tehnologia folosește inteligența artificială generativă pentru a analiza structura venelor din palmă, transformând datele într-o „reprezentare numerică vectorială unică”, care este recunoscută de scanerele din magazinele cu amănuntul. Va trebui să adaugi o metodă de plată în aplicație pentru a începe și să încarci o fotografie a actului tău de identitate în scopul verificării vârstei.

Aplicația a fost lansată pentru iOS și Android. Înainte, trebuia să te duci la o locație fizică pentru a te înscrie în Amazon One. În plus față de plăți, tehnologia este folosită și ca instrument de verificare a vârstei și ca modalitate de acces la concerte și evenimente sportive fără a fi nevoie să ai un bilet la tine.

Cum funcționează

Odată ce îți dai amprenta palmelor către compania Amazon, vei avea acces neîngrădit la fiecare magazin Whole Foods din țară. Ca referință, Amazon, până la urmă, deține Whole Foods. Plățile Amazon One sunt acceptate și la unele locații Panera Bread, în plus față de anumite aeroporturi, stadioane și magazine.

Cu toate astea, există preocupări evidente legate de confidențialitate, deoarece parolele pot fi schimbate, dar palmele nu. Amazon spune că toate imaginile încărcate ale palmelor sunt „criptate și trimise către un domeniu Amazon One sigur” în cloud-ul Amazon Web Service. Compania mai spune că aplicația „include straturi suplimentare de detectare a fraudelor”, remarcând că nu este posibil să salvezi sau să descarci imagini ale palmelor pe telefon în sine.