Viitorul e aici: magazinul în care Amazon permite plata direct cu palma. Cum funcționează tehnologia

Multe lucruri pe care poate le considerai SF au devenit realitate în zilele noastre. Amazon tocmai ce a deschis încă un magazin în care se poate plăti direct cu palma.

Amazon are planuri mari în direcția autentificării pe baza datelor biometrice, dar introduce tehnologia și pentru plăți în magazin. Sistemul Amazon One, care presupune plata cu palma, a fost extins și-n New York, acolo unde gigantul lui Bezos a deschis primul magazin care folosește această tehnologie.

Încă un magazin de acest fel funcționează în Washington.

Iată cum funcționează totul.

Cum pe plătește direct cu palma la magazinul Amazon

Odată ce te-ai logat în contul Amazon, clientul trebuie să-și apropie palma de un cititor special creat în acest fel și să aprobe tranzacția. Important de precizat că nu atinge dispozitivul, ci doar se apropie cu palma de el, lucru important mai ales în vremuri de pandemie.

E vorba de o tehnologie biometrică contactless ce permite clienţilor să plătească în magazin cu o simplă mişcare a mâinii.

„În majoritatea spaţiilor comerciale, Amazon One ar putea deveni o metodă alternativă de plată sau o opţiune de card de fidelitate cu un dispozitiv la casă alături de sistemul tradiţional de plată”, spunea Dilip Kumar, vice-preşedintele pentru vânzări cu amănuntul şi tehnologie al companiei Amazon, la momentul când a fost lansată tehnologia.

Planul companiei ar fi tehnologia să fie folosită pe scară largă – spre exemplu la intrarea publicului pe stadioane sau pentru accesul la locul de muncă al angajaţilor, în loc de badge. Amazon One foloseşte algoritmi personalizaţi pornind de la o imagine a mâinii pentru a crea o „semnătură unică cu palma”.

Clienţii care doresc să se înregistreze trebuie să aibă un număr de telefon mobil şi un card bancar, dar nu este necesar să aibă un cont Amazon.

„Luăm în serios securitatea şi confidenţialitatea datelor, iar toate datele sensibile sunt tratate în conformitate cu politicile noastre ce datează de mulţi ani”, susţine compania.

În urmă cu câțiva ani, Fujitsu căuta să patenteze o tehnologie similară. Japonezii arătau că ideea din spatele scanării palmei implică înregistrarea poziţiei diverselor vene poziţionate sub suprafaţa pielii. Compania afirma că vascularizarea palmei umane poate fi folosită ca o metodă de autentificare de o mie de ori mai sigură decât o amprentă.