Magazinul unde se poate plăti cu palma. Inovația incredibilă care a apărut, va fi posibil așa ceva și în România?

Toți marii retaileri sunt în căutare de modalități de a face viața clienților mai bună. Un domeniu în care mulți au petrecut mult timp inovând este experiența de cumpărare a clienților în magazine. Așa se face că una din cele mai mari companii din lume a lansat o inovație incredibilă. Este vorba de magazinul unde se poate plăti cu palma. Nu ați citit greșit, ea chiar există și, cine știe, va fi posibil așa ceva și în România.

Gigantul Amazon lansează magazinul unde se poate plăti cu palma

În urmă cu doi ani, gigantul Amazon lansa un nou concept de magazine fizice, denumite „Amazon One”, o modalitate rapidă, comodă și fără contact. Astfel oamenii își pot folosi palma pentru a face mai ușor activitățile zilnice.

Ar putea plăti la magazin, de exemplu, scăpând de carduri sau cash. Cu ajutorul acestei inovații pot prezenta un card de fidelitate, intrarea într-o locație. Se pot înregistra la locul de muncă, etc.

Amanzon spune că serviciul este conceput pentru a fi extrem de sigur și utilizează algoritmi și hardware personalizat pentru a crea semnătura unică a palmei unei persoane.

Sistemul inovativ este rapid și ușor de folosit. Amazon One, încă din 2020, a fost pus la dispoziția clienților ca opțiune într-o serie de locații și pentru o varietate de utilizări. Prima dată a fost implementat în anumite magazine Amazon Go, unde Amazon One a fost instalat la intrarea în magazine.

Este o alegere convenabilă pe care clienții o vor folosi pentru a intra în magazin pentru a face cumpărături. În majoritatea mediilor de vânzare cu amănuntul, Amazon One ar putea deveni o opțiune alternativă de plată sau de card de loialitate, cu un dispozitiv la casa de marcat, alături de un sistem tradițional de puncte de vânzare. Amazon One ar putea face parte dintr-un punct de intrare existent, pentru a face accesul la locație, mai rapid și mai ușor.

Amazone One, este o inovație incredibilă

Conform gigantului, clienții pot folosi Amazon One ca opțiune de intrare în două dintre magazinele Amazon Go din America. Este nevoie de mai puțin de un minut pentru ca un client să se înscrie la aceste magazine Amazon Go folosind un dispozitiv Amazon One.

Primul pas este să introducă cardul de credit. Apoi, va trece cu palma deasupra dispozitivului. Ulterior, va urma instrucțiunile pentru a asocia cardul respectiv cu semnătura unică a palmei. Clienții au opțiunea de a se înscrie doar cu o singură palmă sau cu ambele.

După ce clientul s-a înscris, pentru a utiliza Amazon One pentru a intra în aceste magazine Amazon Go, trebuie doar să țină palma deasupra dispozitivului la intrare timp de aproximativ o secundă și apoi să-și vadă de cumpărături.