Anghel Iordănescu, dezvăluire de la Madrid. Mircea Lucescu, discuție secretă cu Edi Iordănescu. ”N-am intervenit”

Anghel Iordănescu a fost cu naționala în cantonamentul din Spania, pentru amicalul cu Columbia. Acesta a povestit ce s-a întâmplat între fiul său, Edi, selecționerul României, și Mircea Lucescu.

România a disputat un amical cu Columbia, considerată cea mai în formă națională din lume, în cel mai important test pentru tricolori înainte de EURO 2024. Sud-americanii s-au impus cu 3-2. România a reîntâlnit Columbia după ce a învins-o cu ”Generația de Aur” la Mondialele din 1994 (3-1) și 1998 (1-0), ambele meciuri în faza grupelor.

Alături de tricolori, în Spania, au mers și Anghel Iordănescu și Mircea Lucescu, iar cei doi au vorbit cu jucătorii înainte de România – Columbia. ”Generalul”a dezvăluit că fiul său Edi, selecționerul României, l-a invitat la o discuție pe ”Il Luce” pentru a-i cere sfaturi.

”Trebuie să spunem deschis, oamenii din fotbalul românesc trebuie să profite de antrenorii mai. Lucescu face parte din categoria antrenorilor de talie, e tobă de fotbal. L-am invitat în 2016 să ne ajute la națională.

M-am bucurat mult că selecționerul l-a invitat pe Mircea Lucescu la o cafea, pentru a sta de vorbă. Am stat toți trei la o masă, de vorbă. Sincer, am ascultat, nu am intervenit în discuția dintre cei doi. Inițiativa FRF a fost bună, nu că m-a invitat pe mine neapărat”, a declarat Anghel Iordănescu, la Digi Sport.