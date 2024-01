Povestea fabuloasă dintre o româncă și celebrul Carlo Ancelotti. De ce s-au despărțit: ”Nu am putut trece peste”

Toată lumea știe cine este Carlo Ancelotti, actualul antrenor al echipei Real Madrid, dar puțini știu că a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu o româncă. Aceasta a făcut dezvâluiri despre relația cu celebrul tehnician italian, dar și despre motivul pentru care s-au despărțit.

Marina Crețu este românca cu care s-a iubit Carlo Ancelotti (64 ani). Provenită dintr-o familie modestă, ea a plecat în Italia după terminarea liceului a început să lucreze la o emisiune TV a clubului Modena. După un duel cu AC Milan, românca l-a cunoscut pe celebrul tehnician, atunci aflat pe banca ”Rossonerilor”. Povestea lor de iubire s-a petrecut înainte ca Don Carlo să se căsătorească cu actuala soție.

Românca a povestit cum a început relația cu Carlo Ancelotti, care a pus ochii pe ea la o masă oferită de clubul Modena, după un meci cu AC Milan. Marina Crețu (46 ani) a mai spus că ea se afla într-o relație la vremea respectivă. Povestea lor s-a desfășurat la începutul anilor 2000

”Țin minte că am ieșit afară și am vorbit la telefon vreo 40 de minute. Când m-am întors, mi-a spus Carlo: `O, dar cât ai vorbit la telefon`! Șase luni de zile am vorbit o oră-o oră și jumătate pe zi la telefon, dar nu ne-am văzut. Eu mi-am încheiat relația în care eram în acele șase luni. Începusem să mă îndrăgostesc”, a spus Marina Crețu, la podcast-ul ”Tare de tot, cu Viorel Grigoroiu”.