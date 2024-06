Afacerea din România cu care au dat lovitura Claudia și Gheorge, indispensabilă pentru români. Vând o sticlă cu 20 de lei și e presat la rece

Pasiunea pentru mâncarea bună, gătită acasă, cu respect pentru ingrediente și rețete tradiționale este o pasiune foarte importantă pentru familia Spînu.

Claudia şi Gheorghe Spînu au transformat această pasiune într-o afacere de succes, prin producerea unui ulei presat la rece care a devenit indispensabil în multe bucătării din România. Aceasta este povestea afacerii lor, „Casa de Ulei”, și cum au reușit să cucerească piața cu un produs de calitate.

Casa de Ulei: De la pasiune la afacere de succes

Casa de Ulei este un business fondat de Gheorghe Spînu, susținut îndeaproape de soția sa, Claudia. Locuiesc împreună într-o zonă agricolă din județul Buzău, un context favorabil pentru a porni această afacere. Gheorghe, având experiență în vânzări, a reușit să transforme o investiție inițială de 15.000 de euro într-o afacere prosperă. Din 2017 până în prezent, familia Spînu a investit peste 110.000 de euro, transformând Casa de Ulei într-un startup cu vânzări anuale de aproximativ 15.000 de euro și un angajat cu normă întreagă.

„Investiția inițială a fost de 15.000 de euro și, din 2017, când am început acest proiect, și până în prezent, am investit peste 110.000 de euro. Suntem un startup cu vânzări de aproximativ 15.000 de euro pe an, având de asemenea un angajat cu normă întreagă. Acum suntem focusați pe rebranding, pe ambalare sustenabilă, strategie nouă de marketing și cel mai important obiectiv este să ajungem în doi ani la o cifră de afaceri de 100.000 de euro”, a spus Gheorghe Spînu pentru ZF.ro.

O afacere sustenabilă și comunitară

Casa de Ulei este unul dintre brandurile afiliate comunității Slow Food Buzău, care reunește mai mulți artizani din zonă, fermieri, producători de alimente, pensiuni agroturistice, restaurante și iubitori de mâncare sănătoasă. Familia Spînu își desfășoară activitatea de producție în localitatea Gherăseni din județul Buzău, iar produsele lor sunt vândute cu ajutorul comunității Slow Food, online și prin intermediul târgurilor de profil. Aceste evenimente nu sunt doar o oportunitate de a încheia contracte de vânzare, ci și de a promova consumul de ulei de calitate, fără aditivi.

„Nu am luat niciodată în calcul varianta de a avea propria linie de magazine, dorindu-ne să investim foarte mult în calitatea produsului finit. De aceea, am considerat că e mult mai oportun să ne afiliem altor distribuitori din zona de băcănii și magazine ale micilor producători”, a explicat Gheorghe Spînu.

Provocări și obiective viitoare

Una dintre cele mai mari provocări pentru familia Spînu nu este convingerea publicului, ci diversificarea canalelor de desfacere și accesarea surselor de finanțare pentru dezvoltare. Prezența în magazine virtuale și posibilitatea de achiziție printr-un sistem digital reprezintă obiective esențiale pentru a trece de la statutul de mic întreprinzător la cel de întreprindere medie.

„Pentru noi, prezența în magazine virtuale și posibilitatea de achiziție printr-un sistem digital reprezintă un obiectiv care poate să permită businessului să treacă de la statutul de mic întreprinzător la cel de întreprindere medie. De asemenea, investiția suplimentară în capacitățile și eficacitatea liniei de producție ar reprezenta o bună oportunitate de creștere a randamentului și, implicit, a profitabilității”, a spus Gheorghe Spînu.

Casa de Ulei vinde o sticlă de 750 de mililitri cu 20 de lei, un preț accesibil care reflectă calitatea superioară a uleiului presat la rece. În plus, familia Spînu se concentrează pe sustenabilitate, eliminând recipientele din plastic și optând pentru ambalaje din sticlă.

„Ne propunem să creștem gradul de informare și educare a consumatorilor cu privire la beneficiile consumului de ulei natural presat la rece. În acest sens, urmărim să avem o prezență cât mai activă în cadrul evenimentelor de profil. Avem chiar în plan să participăm la Terra Madre, cel mai mare târg de slow food din lume, care va avea loc în Italia, în luna septembrie”, a declarat Gheorghe Spînu.

Participarea la evenimente internaționale de profil, cum este Terra Madre, le va permite să ajungă la și mai mulți clienți, din segmentul mediu și premium, care caută produse artizanale și sustenabile.

Afacerea familiei Spînu, Casa de Ulei, este un exemplu de succes în domeniul producției de alimente sănătoase și sustenabile. Cu o investiție inițială modestă și multă pasiune, Claudia și Gheorghe Spînu au reușit să creeze un produs indispensabil pentru românii care apreciază calitatea și gustul autentic al uleiului presat la rece. Prin eforturile lor de a educa consumatorii și de a participa la evenimente de profil, ei continuă să dezvolte afacerea și să contribuie la promovarea unui stil de viață sănătos și sustenabil.