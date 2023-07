Afacerea românească cu care a dat lovitura un craiovean. A luat deja medalii importante și se vinde și cu 300 de lei, deși nu se cultivă în România

Când vine vorba de afaceri fascinante fără precedent pe piața din România, Eliada este un business care nu există decât datorită ambiției foarte mari a unui antreprenor din Craiova. În teorie, ar fi fost imposibil, nu de alta, dar materia primă nu se cultivă în România.

Deși câștigă premii internaționale pe bandă rulantă, bucurându-se de medalii de aur și argint la concursuri din Atena, Berlin, Londra, Tokio sau New York, producătorul românesc de ulei de măsline a muncit foarte mult pentru a-și materializa ideea cât se poate de profitabilă. Nu de alta, dar măslinele nu cresc în România, iar având în vedere că vorbim de un produs super premium, investițiile făcute de Cătălin Adam nu au fost deloc neglijabile.

Punctual, antreprenorul român aduce măsline culese din livezi din Grecia, negociază cu procesatorii, contractează experți din domeniu, spre exemplu master blenderi – „ghesfsignostis” (sau cunoscător de gusturi, în traducere), îmbuteliază și, cel mai important, lipește pe produse o etichetă românească. Astfel el a creat un produs românesc dintr-un ingredient care nu crește pe meleaguri mioritice, cel puțin momentan. Apoi, a trimis mostre din uleiul său SuperPremium la unele dintre cele mai importante concursuri de profil de pe glob și deja a câștigat câteva medalii importante, devenind cel mai premiat brand românesc de ulei de măsline. Dacă ești curios despre ce este vorba, poți găsi produsele pe eliada.eu.

Cum faci ulei de măsline românesc de calitate foarte bună

“Afacerea am început-o împreună cu soția mea, urmând modelul afacerilor de familie grecești. Cine știe, poate că la un moment dat voi implica și copiii… Am avut o mică finanțare europeană pentru a înființa un magazin în Craiova, pe care îl folosim ca show-room. Am făcut-o chiar la începutul pandemiei, din păcate, în octombrie 2019. A fost complicat în toată perioada, oamenii nu înțelegeau ce e așa de deosebit la uleiul nostru, fără să poată gusta, nu aveam voie să facem degustări. Clienți erau, totuși, prietenii, celor cărora le adusesem ulei în anii anteriori și știau despre ce este vorba. Ei ne-au susținut și promovat astfel încât baza noastră de clienți să crească și să putem rezista.

Ideea îmi venise cu doi ani înainte, ca în orice poveste frumoasă… dintr-o întâmplare! Eram într-un supermarket in Salonic, la sfârșit de septembrie 2017, împreună cu un prieten grec și partener de afaceri. Căutam un ulei de măsline extravirgin pentru mine, să duc acasă. Mă uitam la multitudinea de cutii de pe raft și așteptam un pic de ajutor de la prietenul meu, care, nepăsător, butona telefonul. Când i-am zis să îmi recomande ceva, mi-a zis că habar n-are, el are de la bunicu-său, dar o cunoștință avea ulei bun de vânzare.

Parcă-l aud: hai de aici ăsta-i ulei de lampă! În timp, tot luasem ulei de măsline de la localnici, n-aș putea spune producători, cel mai probabil aveau niște măslini ai lor și mergeau undeva sa facă uleiul, mâncau familiile lor iar restul îl mai vindeau pe la turiști. Uneori uleiul era bun, alteori era rânced de-mi aducea aminte de untura aia veche care rămânea la sfârșitul verii pe pereții garniței cu carne a bunicilor. Știi mirosul! Era o loterie, uleiul era în canistre, n-aveai de unde să știi ce iei.

Nu prea aveam chef să încerc iar, dar tipul m-a convins, spunându-mi că uleiul era deosebit. Când am ajuns la acest prieten al unui prieten, am fost impresionat. Acesta avea o moară de ulei – adică o stație de procesare. Era sfârșit de septembrie și începeau să facă primele șarje de ulei de măsline verzi. A fost primul meu contact cu uleiul proaspăt. Delicios. Am luat pentru mine, am dat pe la prieteni, mândru de descoperire. Cumva, în scurt timp, au început să ceară toți din jurul meu.

Eu lucrez în consultanță pentru fonduri europene de mulți ani, iar în perioada ceea mergeam des în Grecia, era criză economică acolo, România devenise promițătoare, aveam întâlniri de afaceri aproape în fiecare lună. La fiecare întoarcere portbagajul era plin cu ulei pentru prieteni. Așa a apărut ideea, de a aduce ulei extravirgin de măsline din Grecia, de a face o afacere.

În timp am legat o relație de parteneriat cu cel care avea moara de ulei. Era pensionar, fusese profesor de chimie alimentară la Universitatea din Salonic iar în familia lui făcuseră ulei și străbunicul și bunicul și tatăl. El m-a consiliat in legătură cu uleiurile, am început să învăț să sesizez diferențele de parfum, de gust, de consistență și să apreciez uleiurile robuste. Am ales împreună ambalajele primelor produse și am gândit designul etichetelor. Păstrez o deosebită recunoștință acestui om, care astăzi nu mai este printre noi”, povestește Cătălin Adam.

Cât de complicat este să faci un brand românesc de ulei de măsline

“De la început mi-am dat seama că, în loc să aduc și să promovez alte branduri, care în afară de discount-uri nu oferă nimic, e mai bine să creăm un brand propriu. Astfel, orice cheltuială se transforma într-o investiție în brand.

Să faci o investiție în Grecia în anii aceia, nu era o idee prea bună. Criza, impozite mari, banii circulau greu. Eu, chiar dacă vorbesc greacă, nu sunt grec. Alegerea era clară: România. Mai greu a fost cu numele dar într-o dimineață am avut un moment de inspirație: se va numi Eliada. Ellia în greacă înseamnă măslină, vedeam deja cum se conturează, ca idee de marketing „Eliada” – „măslinada”.

Am decis ca brandul nostru să fie unul gourmet, de calitate înaltă și ca nu vom vinde sub el decât uleiurile noastre precum și alte produse ne-industriale pe care le vom testa în prealabil noi și clienții noștri.

Spun uleiurile noastre și sună un pic ciudat. Așa e, măslinele nu cresc în România. Unii ar spune „încă”. Cresc în Grecia. Și uleiul se face tot acolo, la maxim câteva ore după culegere. Dar noi suntem cei care avem produsul. Practic, suntem antreprenori în adevăratul sens al cuvântului. Cumpărăm măsline, Închiriem servicii, plătim specialiști. Fișa tehnică a produsului ne aparține.

Cumpărăm deci măsline, uneori chiar din măslini, adică am plătit și culesul. Alteori la cumpărăm deja culese, dar trebuie să fim siguri că au fost culese în ziua respectivă. Plătim apoi procesare, colaborăm acolo cu un procesator de primă clasă, care are o stație de extracție modernă, corect amenajată și igienizată corespunzător. În cazul în care se dorește păstrarea unei arome și a unui gust similar cu cele ale anului anterior, se poate recurge la un blend între uleiuri obținute din diferite soiuri de măsline, pe care îl face un master blender.

Ghefsignostis-ul nostru este membru în juriu la concursuri internaționale, cu o experiență de peste 15 ani în producerea și condiționarea uleiurilor extravirgine. Uleiul extravirgin obținut se îmbuteliază la cerere în ambalajele noastre, aflate la procesator și pregătite din timp. Pentru a se păstra timp mai îndelungat, aerul aflat în gura ambalajului se înlocuiește cu un gaz inert, de obicei argon.

Uleiurile extravirgine Eliada se fac, se păstrează și se îmbuteliază numai în Grecia. Înainte de îmbuteliere se fac analize pentru determinarea parametrilor chimici – aciditate, ceruri, peroxizi, concentrări de elemente oxidative (K232), vechime biologica (K270) precum si puritate (DK). Pentru doua dintre uleiurile noastre facem și analiza concentrației de polifenoli, antioxidanți cu rol activ în menținerea sănătății”, a ținut să menționeze antreprenorul craiovean.

Doar în 2023, brandul Eliada cu uleiul SuperPremium a fost premiat cu medalie de argint, la Athena International Olive Oil Competition, cu medalie de aur la Berlin Global Olive Oil Awards și cu medalie de aur la Londra.