Afacerea ”din împrumut” cu care au dat lovitura doi români. Daniel și Claudia muncesc pentru ei și vând cu 20 de lei kilogramul

Intr-o epocă în care antreprenoriatul rural devine din ce în ce mai valoros pentru economia României, inițiativa privată reprezintă un vector esențial pentru dezvoltarea comunităților locale.

Daniel și Claudia Ursu, un cuplu din Băleni, județul Galați, sunt exemplul perfect al modului în care gestionarea eficientă a resurselor și spiritul antreprenorial pot transforma un simplu împrumut într-o afacere prosperă.

Începuturile afacerii în România: un împrumut și multă muncă

La numai 26 de ani, Daniel, un furnalist de la Combinatul Liberty, și soția sa Claudia, studentă la Ingineria Mediului, au ales să investească într-un hectar de teren moștenit de familie. Inspirat de calificarea sa de tehnician gastronom obținută în liceu, Daniel a decis să se îndrepte către un domeniu aparent neconexat – cultura murilor. Cuplul a obținut un împrumut de zece mii de euro și, împreună cu ultimii bani din salariile lor și bursa de merit a Claudiei, au început să construiască afacerea care astăzi valorează peste 25.000 de euro.

Înființarea fermei a inclus achiziționarea de echipamente și materiale necesare pentru o plantație de mure, precum sisteme de susținere, spaliere, sârmă și împrejmuiri. Cuplul a cumpărat 2.500 de plante de mur certificate de la o pepinieră din Buzău și au investit într-un tractor viticol esențial pentru pregătirea terenului.

Succesul vine cu mure și zmeură

În primăvara celui de-al treilea an de la începerea afacerii, Daniel și Claudia au început să vadă roadele muncii lor. Dacă în primul an au reușit să producă 200 kg de zmeură, acum se așteaptă la o recoltă de 1.500 kg de mure, vândute la prețul de 20 de lei pe kilogram. Acest venit semnificativ marchează începutul recuperării investiției inițiale și arată promisiunea unui profit și mai mare în anii următori, cu estimări de până la cinci tone de fructe pe an.

Pentru a-și promova produsele, Daniel planifică să utilizeze rețelele sociale pentru publicitate și să se ocupe personal de livrări, sporind astfel vizibilitatea afacerii lor locale, conform Viața Liberă.

Impactul asupra comunității și economiei locale

Inițiativa lui Daniel și Claudia nu doar că generează profit, ci contribuie și la dezvoltarea comunității locale din Băleni. Prin reducerea importurilor de fructe de pădure și creșterea producției interne, aceștia oferă un model de urmat pentru alți tineri antreprenori din zonele rurale. Acest tip de afaceri poate stimula economia locală și poate transforma comunități întregi, așa cum a fost cazul localității Matca, cunoscută pentru serile sale.

Morala acestei povești este clară: cu riscuri calculate, informare adecvată și o muncă asiduă, tinerii antreprenori pot da o nouă față economiei rurale. Daniel și Claudia sunt dovada vie că, în ciuda lipsei de experiență inițială, pasiunea și determinarea pot duce la succesuri remarcabile, beneficiind atât pe ei personal, cât și pe cei din jur