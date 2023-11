Wayne Rooney, dezvăluiri dureroase despre dependența sa de alcool: ”Am băut până am leșinat”

Wayne Rooney a fost unul dintre cei mai importanți jucători englezi din ultimele decenii, dar a fost implicat în diverse scandaluri în afara terenului, cu femei și alcool. Acum, acesta a vorbit despre lupta sa cu dependența de alcool,

Wayne Rooney a rămas în istoria clubului Manchester United, datorită performanțelor realizate cu echipa de pe Old Traford. Acesta s-a retras din activitate în ianuarie 2021, la vârsta de 35 de ani, și a ales să devină antrenor.

Fostul atacant a fost implicat de mai multe ori în diverse scandaluri în afara terenului și a făcut dezvăluiri despre problemele pe care le-a avut cu alcoolul. Wayne Rooney a recunoscut că a început să bea din tinerețe, fără să se poate controla. La 20 de ani, fostul internațional englez a spus că a fost aproape de coma alcoolică.

”Am avut multe provocări diferite, atât pe teren, cât și în afara lui, iar eliberarea mea a fost alcoolul. Când aveam 20 de ani, am stat câteva zile acasă și nu am ieșit afară. Am băut până am leșinat. Nu am vrut să fiu în preajma oamenilor pentru că uneori te simți jenat, iar alteori simți că i-ai dezamăgit.

Până la urmă, nu știam cum să mai fac față, așa că am ales alcoolul pentru a încerca să mă ajute să trec peste. Au fost oameni cu care puteam vorbi, dar am decis să nu o fac și am încercat să-mi dau seama. Când bei alcool și nu primești ajutor de la alții, poți ajunge într-adevăr într-un loc întunecat. Eu am fost așa câțiva ani. Din fericire, acum nu mi-e frică să merg să vorbesc cu oamenii despre unele probleme pe care le am!”, a declarat Wayne Rooney, la un podcast lansat de fostul jucător de rugby, Rob Burrow și citat de AS.