Starul care se gândește să se retragă din sport la 28 de ani. Alcoolul și petrecerile l-au dat peste cap: ”Am corpul unui bărbat de 57 de ani”

Este un star în sportul mondial și are un talent enorm, dar de-a lungul timpului s-a confruntat cu numeroase accidentări și cu un stil de viață dezordonat, presărat cu alcool și petreceri. De aceea, nu a reușit niciodată să își atingă potențialul fantastic, iar acum mărturisește că se gândește la retragere,. deși are doar 28 de ani.

Este unul dintre cele mai controversate personaje din sportul mondial, el atrăgându-și prin felul de a fi și prin discursul său o mulțime de critici. Dar are un talent enorm, de care nu a profitat și nu a reușit să urce pe culmile succesului. A vorbit sincer despre problemele sale și despre impactul pe care l-au avut asupra corpului său.

Starul neliniștit al tenisului Nick Kyrgios, căci despre el este vorba, a ratat turneul de la Wimbledon din acest an din cauza unei accidentări la încheietura mâinii, în timp ce alte probleme din afara terenului i-au afectat corpul.

Tenismenul a fost întrebat dacă le va urma exemplul lui Rafael Nadal și lui Novak Djokovic și va continua să joace până la o vârstă înaintată, însă australianul a avut o reacție inedită și a exclus categoric să rămână pe teren prea mult timp, după ce a recunoscut că stilul său de viață, cu multe petreceri și alcool îl făcut să simtă că are ”corpul unui bărbat de 57 de ani”.

”Frate, nu am nicio șansă să joc până la 33 de ani. Kyrgios să joace până la 33 de ani este o nebunie. Nu joc până la 33 de ani. Nu, îți promit. Atunci când mă voi retrage, nu mă veți mai vedea niciodată. Calendarul este scăpat de sub control. Îmbătrânesc! Am 28 de ani, dar cu tot alcoolul și petrecerile, mă simt ca la 57 de ani”, a spus Nick Kyrgios, conform Daily Star.