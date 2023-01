VIDEO – Windows 11, Wednesday, Amazon, ChatGPT – Playtech News Bytes 27

Playtech News Bytes a ajuns la episodul douăzeci și șapte, motiv pentru care, și de această dată, atragem atenția asupra celor mai interesante subiecte din ultima săptămână, într-un format prietenos și ușor de urmărit, mai ales de pe ecranul telefonului.

Windows 10 se află pe ultima sută de metri: utilizatorii bătrânului sistem de operare trebuie să treacă ușor-ușor către Windows 11

Microsoft a început procesul migrației forțate de la Windows 10 la Windows 11. Asta se traduce, printre altele, în încetarea suportului pentru bătrânul sistem de operare, dar, mai ales, în încetarea comercializării lui. În acest context, peste doar câteva zile, Microsoft nu-ți va mai permite să achiziționezi vechiul SO în format digital. Windows 10, la fel că majoritatea sistemelor de operare ale Microsoft, a avut un ciclu de viață de zece ani.

Serialul Wednesday aduce o mulțime de turișți în România. Oamenii sunt curioși unde este Academia NeverMore

Filmarea serialului Wednesday în România și succesul răsunător al acestuia stimulează turismul local. Interesul este în creștere atât din partea turiștilor români, cât și din partea străinilor, europeni sau din afara Europei. Serialul a fost filmat parțial la studiourile Buftea. Totodată, internatul Nevermore este Castelul Cantacuzino, iar alte cadre sunt filmate la Universitatea Politehnică, Grădina Botanică sau Casă Monteoru. Turismul legat de seriale este la modă în acest moment. Alte producții, cum ar fi House of the Dragon și The Rings of Power, stimulează turismul în destinaii precum Islanda, Regatul Unit, Los Angeles sau Noua Zeelandă.

Giganții din tehnologie nu se opresc din concedierile masive care au caracterizat ultima jumătate a anului trecut

Amazon a desfiinţat locuri de muncă în Statele Unite, Canada şi Costa Rica, că parte a unui plan de a concedia 18.000 de angajaţi. Microsoft anunţă, la rândul sau, concedieri masive, adică peste 10.000 de angajaţi, până la sfârşitul lunii martie. Numărul unu mondial al platformelor audio, grupul suedez Spotify, reduce și el personalul cu 6%, adică aproximativ 600 de posturi. Nici televiziunile din America nu au scăpat de aceste concedieri, așadar CNN, Vox Media, The Washington Post continuă să scadă personalul pe fondul climatului economic sumbru. Toate acestea se datorează, bineînțeles, contextului economic nefavorabil din această perioadă.

Panourile solare clasice sunt deja demodate. În curând, vom putea construi case cu ferestre care pot produce curent electric

Ferestrele solare sunt geamuri care au încorporate panouri solare. Arată exact ca cele obișnuite, dar au sticlă fotovoltaică și pot transforma lumina soarelui în energie durabilă. O astfel de fereastră cu panou solar are în spate o întreagă tehnologie pentru a produce energie solară. Sticlele solare încă nu sunt destinate producției comerciale, ceea ce înseamnă că tehnologia încă nu este accesibilă pentru instalarea în case. Totuși, se estimează că va fi disponibilă cât de curând pentru consumatori.

Frenezia din jurul chatbot-ului GPT a stârnit îngrijorări cu privire la dezinformare. Experții în inteligență artificială spun că robotul nu distinge între un fapt verificat și ceva fals

Senzaţia tehnologică din aceste zile este ChatGPT, „roboţelul” lansat de compania de inteligenţă artificială OpenAI la sfârşitul anului trecut. În primele cinci zile de la lansare, ChatGPT a adunat un milion de utilizatori, atraşi de abilităţile sale conversaţionale şi de editare de text. Acest tip de inteligență a stârnit valuri, atât în mediul academic, cât şi în rândul utilizatorilor, care încearcă să îi testeze capacităţile. Mulți spun că odată cu această tehnologie, plagiatul și autenticitatea lucrărilor va fi mult mai greu de controlat.