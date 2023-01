VIDEO „Un erou”. Sfidare supremă la adresa lui Putin în Piața Roșie din Moscova

Kremlinul se pregătește pentru un conflict prelungit. În special, invadatorii vor să preia inițiativa pe câmpul de luptă din Ucraina. Acest lucru este precizat în raportul Institutului pentru Studiul Războiului. Experții notează că personalul mobilizat de președintele rus Vladimir Putin este păstrat pentru mai târziu, fiind o abatere de la abordarea inițială a Moscovei, care urma să trimită oameni neinstruiți pe front în toamna lui 2022. De când Putin a ordonat invadarea statului vecin, în capitala Rusiei au avut mai multe proteste. Cum a fost sfidată puterea în Piața Roșie?

Analiștii ISW îl citează pe dictatorul rus Vladimir Putin spunând că Moscova se pregătește pentru un război prelungit și că își va corecta greșelile pe câmpul de luptă.

La începutul lui decembrie, șeful Kremlinului a susținut că „operațiunea specială” în Ucraina ar putea fi un „proces lung” și a făcut mai multe apariții publice suplimentare pe parcursul lunii, subliniind obiectivele sale de a îmbunătăți procesele de mobilizare și de a revigora baza militaro-industrială rusă.

Institutul pentru Studiul Războiului mai sugerează că Moscova plănuiește să ia măsuri strategice decisive în următoarele șase luni, pentru a recâștiga inițiativa și a pune capăt succeselor contraofensive ale Ucrainei.

În raportul ISW stă scris că Rusia nu a reușit să atingă majoritatea obiectivelor sale majore în Ucraina, în ultimele 11 luni. Mai mult, trupele ruse nu au putut să cucerească metropola Kievul, regiunile Donețk și Lugansk.

De asemenea, analiștii americanii afirmă că atacurile masive cu rachete asupra infrastructurii critice a Ucrainei, conduse de generalul Serghei Surovikin la sfârșitul anului 2022, nu au dus nici la consecințe operaționale semnificative și nu au demoralizat societatea ucraineană, așa cum probabil a planificat Kremlinul. Potrivit ISW, Vladimir Putin continuă să repete că Rusia nu a renunțat la obiectivele sale maximaliste, în ciuda înfrângerilor pe câmpul de luptă.

Între timp, în Piața Roșie din Moscova, un bărbat îmbrăcat cu steagul Ucrainei a început să cânte imnul țării pe care Kremlinul a invadat-o în dimineața zilei de 24 februarie 2022. Deși nu are ureche muzicală, tânărul îl sfidează pe președintele Putin chiar lângă reședința sa prezidențială. Videoclipul a ajuns viral pe rețelele sociale.

„Tipul ăsta are curaj. Am râs tot timpul când am ascultat asta. Performanță absolut remarcabilă”, a reacționat un internaut. „Ce erou în Piața Roșie din Moscova. Dar el trebuie să lucreze la vocea lui”, a scris altcineva pe Twitter.

