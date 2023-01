Nouă tactică de atac a Rusiei în Ucraina. Schimbarea văzută în Soledar, orașul bombardat cu sălbăticie VIDEO

Bătălia de la Soledar (estul Ucrainei) ilustrează avantajul pe care rușii continuă să-l deţină în artilerie şi putere de foc, confirmând, totodată, nevoia Kievului de a primi mai multe arme occidentale, deși armata ucraineană va avea de gestionat complicaţii logistice în operarea şi întreţinerea diferitelor tancuri şi blindate promise de NATO, susțin experții militari.

Tabelerele rusă şi ucraineană au revendicat, vineri, fiecare controlul asupra oraşului Soledar (regiunea Donețk), scena unor bătălii intense, descrise de un consilier al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski drept cele mai sângeroase de la începutul invaziei lui Vladimir Putin.

Evoluţia luptelor din Soledar şi Bahmut arată clar că Moscova încă este capabilă să concentreze masiv putere de foc pe o singură direcţie şi să continue lupta, în ciuda marilor pierderi umane în rândul propriilor trupe, subliniază Mikola Bielieskov, analist militar în cadrul ONG-ului Come Back Alive.

Kievul dezvăluie că mercenarii Wagner, implicați substanţial în bătălia de la Soledar, atacă acum poziţiile ucrainene în mici grupuri și în valuri succesive. Militarii din primul val, mai puţin pregătiţi, sunt adesea ucişi în confruntare, dar reuşesc să detecteze poziţiile adversarului şi să-l epuizeze; urmează al doilea val, format din soldaţi mai bine instruiţi şi capabili să neutralizeze forțele ucrainene.

Această tactică a „valurilor umane” demonstrează că Rusia nu mai mizează la fel de mult pe artilerie ca în etapele anterioare ale războiului, ci că este dispusă să piardă un mare număr de soldaţi în atacuri conduse de infanterie.

Întrebat dacă ar mai avea sens ca Ucraina să apere în continuare zona Bahmut-Soledar, Melnik crede că este greu de tras o concluzie. Expertul spune că liderii de la Kiev trebuie să decidă dacă preţul în vieţi omeneşti merită plătit.

În ceea ce privește operaţiunile contraofensive, însuşi şeful Statului Major al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujnîi, a recunoscut că pierderile suferite în timpul recuperării teritoriilor pierdute pot fi mai mari decât cele provocate de apărarea lor. Așadar, deşi Ucraina a primit o mare cantitate de arme occidentale în tot acest timp, muniția este insuficientă, iar lipsa tancurilor îşi arată acum efectul în luptele din Bahmut şi Soledar.

Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a reiterat apelul către Occident să intensifice ajutorul militar. Interesul Kievului se îndreaptă spre tancul german Leopard 2, pe care Polonia s-a arătat dispusă să-l ofere ucrainenilor, dacă Germania va fi de acord.

Între timp, publicația Nexta a postat pe Twitter un videoclip realizat cu drona deasupra orașului Soledar, bombardat cu sălbăticie de armata rusă. În imagini se văd sute de blocuri cu geamuri sparte, părăsite, străzi pustii, clădiri puse la pământ sau mistuite în incendii provocate de explozii.

Din Soledar nu a mai rămas nimic, în urma atacurilor mercenarilor Wagner, a avertizat „bucătarul lui Putin”, Evgheni Prigojin, care este conducătorul trupelor private.

