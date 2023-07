VIDEO Pizza livrată cu jetpack-ul: marele brand din România care a realizat această premieră

Domino’s tocmai a livrat o pizza – cu jetpack.

După cum relatează The Independent, Domino’s a făcut livrarea neconvențională la celebrul festival de muzică Glastonbury din Anglia. Și în ceea ce cu siguranță nu a fost un accident, cascadoria a coincis cu interpretarea capului de afiș Elton John, „Rocket Man”.

Și trebuie să recunoaștem, cascadoria a fost destul de grozavă, după cum se poate vedea în filmarea de mai jos.

Excited to unveil the first ever pizza delivery via jetpack- a groundbreaking initiative from @dominos, orchestrated by @onegreenbean. 🍕 #JamPrime’s combo of video, photography & drone expertise vivified this incredible story. Distributed by @jampressltd. 🎥 #PublicRelations pic.twitter.com/exXqDiTQyc

— JamPrime ⚡️ (@jam_prime) June 21, 2023