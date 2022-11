Henry Cavill speră ca noul Superman să-i inspire pe fani: ce a declarat actorul

După întoarcerea sa în Black Adam, Henry Cavill a vorbit, inevitabil, despre un nou Superman, în Universul DC.

Actorul britanic și-a făcut debutul ca Superman în Man of Steel, în 2013, care, regizat de Zack Snyder, a fost menit să pună în funcțiune franciza cinematografică cunoscută anterior sub numele de DC Extended Universe.

La fel ca Man of Steel, revenirea lui Cavill în tranșele ulterioare ale lui Snyder, Batman v Superman: Dawn of Justice și Justice League, au fost dezamăgitoare la box office. Odată ce regizorul a părăsit franciza, Superman a trecut pe planul doi, iar rapoartele indicau că nici Cavill nu are să se mai întoarcă.

După o perioadă lungă de incertitudine, Henry Cavill revine în rolul lui Superman. Apariția cameo din Black Adam a semnalat revenirea lui Superman în DCU și a dat speranțe pentru viitor.

Ce vrea Cavill de la Clark Kent

În timpul unui interviu exclusiv pentru Screen Rant, Cavill a continuat să-și tachineze fanii, vorbind despre Superman și viitorul acestuia.

„Există atât de amănunte de dezbătut. Evident, am o legătură foarte strânsă cu personajul. Este ceva special la el; extraordinar de special în ceea ce privește capacitatea lui de a dărui și de a iubi. Nu mă refer la ceva romantic; Mă refer la dragostea lui pentru Pământ și pentru oamenii care trăiesc aici”, a declarat Henry Cavill, pentru publicația menționată anterior.

„Am o mulțime de dorințe, desigur. Dar cel mai important lucru, pe care îl voi și urmări, este ca publicul să plece din cinematograf și să simtă că poate zbura, să simtă că poate proteja. Acesta ar fi scopul meu”, a adăugat el.

Reamintim că actorul care, până nu demult, juca în The Witcher, a renunțat la rolul din această franciză Netflix pentru a-și continua celelalte proiecte, printre care și cel legat de Superman.

Sâmbătă, gigantul de streaming a declarat că Liam Hemsworth, cunoscut pentru rolul lui Gale Hawthorne, în seria de filme The Hunger Games, îl va înlocui pe Henry Cavill în rolul personajului pricipal, Geralt of Rivia.