Autorul cărților The Witcher, care a inspirat atât seria de jocuri CD Projekt Red, cât și serialul Netflix cu același nume, a confirmat că lucrează la o nouă completare la romanele care spun povestea lui Geralt din Rivia, Cirilla din Cintria și Yennefer din Vengerberg.

Va fi prima carte nouă despre Witcher în 10 ani – ultima a fost Season of Storms din 2013 – dar probabil că nu va prezenta niciunul dintre acele personaje îndrăgite.

Potrivit site-ului de fani Redanian Intelligence, Andrzej Sapkowski a fost la un podcast ucrainean numit Fantastic Talk(s) și a fost întrebat la ce lucrează. Poate că bărbatul este dispus în mod supranatural să știe când mașina de discursul The Witcher se îndeletnicește, sau poate că are un simț special de witcher, pentru că a decis să spună ca el „destul de sârguincios” lucrează la „o nouă carte despre the witcher. ”

O veste excelentă

„Nu spun niciodată aceste lucruri cu mine pentru că nu știi niciodată”, a spus el (Redanian Intelligence nu detaliază cum a fost tradus interviul în engleză). „Poate voi face ceva, poate nu voi face. Și până acum, când am spus că voi scrie ceva și apoi nu am scris, oamenii s-au plâns de parcă i-aș fi înșelat și de parcă aș fi mințit.”

„De aceea nu-mi place să vorbesc despre ceea ce fac până nu termin. Pentru că până nu o termin, nu cred că există. Dar, din moment ce fac întotdeauna excepții pentru ucraineni, o voi face și de data aceasta”, a continuat el.

Sapkowski a spus apoi că următoarea carte din universul Witcher ar putea „dura un an, dar nu mai mult” până va fi gata. Fanii Geralt care deplâng pierderea lui Henry Cavill ca Lupul Alb din seria Netflix, nu ar trebui să fie prea entuziasmați pentru mai mult conținut cu Geralt, Sapkowski a fost destul de clar, povestea lui Geralt și Ciri s-a încheiat.