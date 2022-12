Primul joc The Witcher primește „tratamentul premium”: ce surprize pregătesc dezvoltatorii

Viitorul remake al originalului Witcher va fi un joc open world, a confirmat CD Projekt.

Într-un raport adresat investitorilor, editorul a spus că noul joc este un „RPG în lume deschisă” și „o reimaginare modernă” a originalului.

Originalul Witcher RPG a fost lansat în 2007 și a fost împărțit într-un număr de hărți mari care conțineau hărți mai mici de cripte și peșteri, dar nu prezentau o lume deschisă fără întreruperi în sensul în care o face The Witcher 3.

O comparație mai bună ar fi Dragon Age: Origins

Încă nu am auzit prea multe despre planurile CD Projekt pentru remake, care a fost anunțat în octombrie. Pe lângă această nouă descriere, totuși, știm că dezvoltarea sa este condusă de Fool’s Theory, realizatorul recentului RPG Seven: The Days Long Gone, sub supravegherea CD Projekt.

„Colaborarea cu Fool’s Theory la proiect este la fel de interesantă, așa cum unii dintre cei de acolo au fost implicați anterior în jocurile The Witcher”, a spus șeful studioului CD Projekt Red, Adam Badowski, când a fost anunțat remake-ul. „Ei cunosc bine materialul sursă, știu cât de mult au așteptat jucătorii să vadă remake-ul și știu cum să facă jocuri incredibile și ambițioase. Și deși va dura ceva timp până când suntem gata să împărtășim mai multe despre și din joc, știu că va merita așteptarea.”

CD Projekt lucrează, de asemenea, la o nouă trilogie Witcher și jocuri spin-off (plus chestii Cyberpunk și un nou joc), așa că are sens ca acest remake să fie pus în mâinile unui alt studio. De altfel, Seven: The Days Long Gone este un joc bun. Acesta poate fi descris ca fiind un sandbox stealth genial și un joc de rol neconvențional într-un pachet foarte ambițios.

Sper că vom obține un succes asemănător din remake-ul Witcher și dacă se poate cât mai puține erori.