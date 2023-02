Vestea momentului de la CEC Bank pentru toți românii: niciodată nu a fost un moment mai bun pentru banca de stat

CEC Bank, supranumită și banca românilor datorită istoricului fabulos de pe meleaguri mioritice, trece printr-una dintre cele mai bune perioade de la înființare și până în prezent, iar această performanță se reflectă și în cifrele oficiale.

Anul 2022 a venit cu lovituri foarte dureroase pentru buzunarele românilor. Inflația a explodat, au crescut dobânzile bancare într-un ritm accelerat, iar puterea de cumpărare s-au dus în cap. În același timp, însă, băncile românești au înregistrat profituri record și încasări fără precedent, mai ales din ratele românilor, de cele mai multe ori, la credite ipotecare.

CEC Bank, creștere fabuloasă de la un an la altul

CEC Bank a încheiat anul 2022 cu un profit net estimat, neauditat, de 446,8 milioane de lei. Dincolo de valoarea fabuloasă în sine, mai impresionantă este creșterea cu 22% comparativ cu 2021. Ca referință, este al patrulea an de creștere consecutivă în cazul CEC, dar primul în care diferența a fost atât de substanțială. Doar din dobânzi, vorbim de venituri nete care au însumat 1,54 miliarde de lei, cu 43% în plus față de 2021. Acestea au fost desprinse atât din credite, cât și din depozite, Cheltuielile cu dobânzile aferente depozitelor atrase de la clienți au crescut cu 87%, în contextul majorării cu circa 25% a volumului depozitelor atrase de la clientelă, până la 52,4 miliarde de lei.

”CEC Bank a continuat și în 2022 programul de transformare și modernizare și a investit în digitalizarea produselor și serviciilor bancare. În același timp, am jucat un rol activ la creșterea gradului de incluziune financiară din România, oferind consiliere și acces la servicii bancare prin intermediul rețelei teritoriale CEC Bank, cu peste 1 000 de unități bancare – cea mai extinsă din România.

În 2022, am reușit să atragem peste 165.000 de noi clienți, am crescut numărul de utilizatori ai canalelor digitale cu 54% și am asistat la majorarea cu aproape 75% a volumului de operațiuni prin canalele digitale, care au depășit pentru prima oară pragul de 100 de miliarde de lei. CEC Bank a continuat să fie un finanțator activ al economiei, cu finanțări de peste 12,5 miliarde de lei acordate companiilor și persoanelor fizice”, a declarat Bogdan Neacșu, Președinte CEC Bank.

Pe partea de imobiliare, în 2022, CEC Bank a acordat peste 5.250 de împrumuturi ipotecare noi, în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de lei și aproximativ 1.000 de credite pentru investiții, în valoare de aproximativ 3,9 miliarde de lei.