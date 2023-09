Un Xbox Series X, exclusiv digital, pare să vină anul viitor: ce știm până acum

Un Xbox Series X reîmprospătat, exclusiv digital, pare să vină anul viitor.

Dacă credeai că am terminat de învățat detalii suculente despre funcționarea internă a Xbox după încheierea procesului din această vară a Comisiei Federale de Comerț-Microsoft, nici pe departe. O scurgere uluitoare de documente în instanță a dezvăluit o mulțime de informații despre evenimentele recente din cadrul diviziei Microsoft Gaming, precum și detalii critice despre planurile sale viitoare. Poate cea mai mare informație se referă la o reîmprospătare majoră a Xbox Series X pe care Microsoft a pregătit-o pentru anul viitor.

Actualizare Xbox Series X integrală

În ultimele generații de console, am văzut Sony și Microsoft lansând hardware actualizat la jumătatea ciclului (PS4 Pro și Xbox One X vin în minte). Și, deși există întotdeauna zvonuri înainte de aceste noi versiuni, nu am mai văzut niciodată scurgeri de informații legitime de această amploare.

Cu numele de cod „Brooklin”, o serie X reîmprospătată va avea dublul spațiului de stocare intern la 2TB, un consum redus de energie, conectivitate Wi-Fi 6E și alte actualizări tehnologice, potrivit unui document divulgat, citat de Engadget. Acest model va avea un design cilindric, în comparație cu Seria X originală.

În mod critic, Microsoft plănuiește să renunțe la unitatea de disc a consolei. Nu este încă clar dacă va fi disponibilă o unitate de disc externă (așa cum se zvonește că este cazul pentru o reîmprospătare PlayStation 5). Ar marca o schimbare semnificativă pentru Xbox să nu mai ofere o unitate de disc ca standard și poate accelera moartea discurilor de jocuri fizice. În plus, Microsoft plănuiește să vândă seria X actualizată pentru 499 USD, același preț ca și consola actuală.

De asemenea, Microsoft intenționează să lanseze un controler Xbox actualizat și anul viitor, conform dosarului. Cu numele de cod „Sebile”, perifericul este programat să aibă „feedback haptic de precizie” (poate pentru a concura mai bine cu DualSense de la Sony), intrări mai silențioase și, ca unele controlere premium, stick-uri modulare. Se spune că există suport pentru împerecherea „fără întreruperi” și comutarea între dispozitive cu ajutorul noilor funcții ale aplicației mobile.

În mod intrigant, o caracteristică „direct-to-cloud” este menționată într-un slide. Asta sugerează că Microsoft se concentrează pe reducerea latenței de intrare pentru jocurile transmise în flux din cloud, așa cum a încercat Google cu Stadia Controller (RIP).

Sebile este programat să sosească în mai, conform documentelor. Se așteaptă apoi că Microsoft va anunța noua Seria X (și o reîmprospătare a Serii S) în iunie, probabil la prezentarea anuală de vară. Se așteaptă ca actualizarea Seria S de 299 USD să fie pusă în vânzare în jurul lunii august sau septembrie 2024, iar Seria X îmbunătățită urmează să aterizeze câteva luni mai târziu. Se pare că Microsoft plănuiește o vânzare de lichidități și pentru actuala Seria S, deoarece un slide menționează o ofertă de 199 USD pentru Black Friday 2024.