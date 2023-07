Xbox Game Pass Core înlocuiește Xbox Live Gold: când se va întâmpla acest lucru, ce înseamnă asta

Vei primi o mână de jocuri „gratuite”, dar completările lunare dispar.

Una dintre ultimele urme ale erei timpurii Xbox dispare. Microsoft a dezvăluit că va înlocui Xbox Live Gold cu un nivel Game Pass Core, pe 14 septembrie. Abonamentul de 60 de dolari pe an (sau zece dolari pe lună) este necesar pentru a juca multe (dar nu toate) jocuri online multiplayer pe console, ca înainte, dar reprezintă și o schimbare în modul în care compania distribuie jocuri bonus.

Ce se întâmplă cu Xbox Live Gold

Compania renunță la Games with Gold, care a oferit un flux constant de titluri pentru abonații Live. În schimb, vei obține o colecție de bază de peste 25 de jocuri cu intrări noi de două până la trei ori pe an. Cele mai multe dintre ele sunt jocuri first-party precum Doom Eternal, Forza Horizon 4 și Halo 5, deși vei găsi ocazional proiecte terțe precum Among Us și Human Fall Flat.

Dacă ești deja membru Xbox Live Gold, vei trece automat la Game Pass Core când este disponibil. Games with Gold se încheie pe 1 septembrie. Cu toate acestea, vei avea în continuare acces la orice joc Xbox One pe care l-ai luat, dacă ești fie membru Core sau Ultimate. Jocurile Xbox 360 valorificate sunt ale tale, chiar dacă abonamentul expiră.

Ca referință, Microsoft și-a semnalat intenția de a schimba Live Gold pentru o perioadă. A încetat să mai ofere abonamente pe un an în 2020 și a renunțat la jocurile Xbox 360 în 2022. Compania a planificat să crească prețurile în 2021, înainte de a renunța rapid la decizie.

Schimbarea ar putea fi dezamăgitoare dacă ți-au plăcut expansiunile mai frecvente ale catalogului Games with Gold. În timp ce obții câteva hit-uri, este o modalitate nu atât de subtilă de a te îndrepta către un abonament Ultimate cu o selecție mult mai mare, jocuri în cloud și un abonament EA Play. În acest sens, PlayStation Plus Essential (care încă oferă jocuri bonus în fiecare lună) poate fi mai atrăgător dacă ești deschis la hardware-ul Sony.