Un tramvai plin cu oameni a luat foc în mers, în centrul Timișoarei. Degajări de fum, au intervenit pompierii VIDEO

Un tramvai a luat foc în mers, miercuri seară, în orașul Timișoara. Vatmanul a sesizat că unul dintre motoare are probleme și a vrut să se retragă în depou, dar nu a mai apucat, deoarece garnitura a fost cuprinsă de flăcări în dreptul Prefecturii. În timp ce conducătorul suna la 112 să ceară ajutor, călătorii s-au autoevacuat din mijlocul de transport în comun.

Alertă în centrul Timișoarei

Incident pe Bulevardul Revoluției din 1989, în fața Prefecturii din Timișoara. Un tramvai care circula pe linia 6 a luat foc în mers, miercuri seară. Modelul este de producție turcească. Cu puțin timp înainte de evenimentul nefericit, vatmanul a sesizat că ceva nu este în regulă și a cerut să se retragă în depoul din zona Dâmbovița.

Un tramvai a luat foc în mers

În fața instituției din centrul Timișoarei, motorul cu numărul 2 al tramvaiului a cedat și a luat foc. Șoferul le-a cerut călătorilor să coboare și a intervenit cu extinctoare pentru stingerea flăcărilor. În paralel, vatmanul a sunat la 112 să ceară ajutor pompierilor. La fața locului a fost trimis și un container cu pulberi, special creat pentru stingerea vehiculelor electrice.

„Vatmanul ne-a anunțat că tramvaiul urma să intre în depou, pentru că s-a tot blocat pe traseu. Când a ajuns în zona Prefecturii, în timp ce se îndrepta spre depou, vatmanul a observat că motorul a luat foc. A coborât imediat și a stins focul cu extinctorul, însă au fost chemați și pompierii, pentru a ne asigura că nu sunt alte probleme ascunse. Este vorba despre un tramvai Bozankaya, primul care a ajuns la Timișoara. Au fost anuntați specialiștii din cadrul fabricii, sunt pe drum”, a spus Patriciu Ruset, directorul adjunct al Societății de Transport Public Timișoara, pentru presa locală. Conducerea STPT anunță că urmează să fie făcute cercetări pentru a stabili cauza incendiului.

Cauza incendiului ar fi sistemul de frânare

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență Timiş, tramvaiul a luat foc din cauza sistemului de frânare. În incendiu au ars materialele combustibile ale sistemului de frânare. Au acționat 12 pompieri ai Detaşamentului 1 Timişoara cu o autospecială de primă intervenţie şi comandă, o autospecială de stingere şi o ambulanţă SMURD.

Tramvaiele Bozankaya au intrat în circulație recent (2022). Un astfel de model a fost prezentat drept o minune a tehnicii. Are zero emisii de dioxid de carbon, iar bateriile electrice îi oferă o autonomie record de 70 de km. Tramvaiul turcesc are 30 metri lungime și 2,5 lăţime. O singură bucată a costat primăria de pe Bega 2.4 milioane de euro.