Incendiu la Ministerul rus de Interne. Pompierii intervin VIDEO

Un incendiu a izbucnit, marți seară, la principala clădire a Directoratului Ministerului rus de Interne din capitala Moscova, anunță agenția de presă rusă TASS, care citează o sursă a serviciilor de urgențe. Din primele informații, focul a cuprins materiale de construcții depozitate într-un birou de la etajul al treilea și este fum dens la sediul MAI. Imaginile de la fața locului arată mai multe autospeciale de pompieri.

O clădire a departamentului principal de poliție din Moscova a luat foc, motiv pentru care angajații au fost evacuați. Acest lucru a fost raportat la RIA Novosti de către serviciile de urgență. Incendiul a izbucnit pe strada Petrovka nr. 38.

BREAKING: Moscow – Russian Ministry of Interior is on fire pic.twitter.com/hzczRXgksX

