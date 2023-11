Un spărgător de case de lux l-a iertat pe Leo Messi și nu i-a spart locuința. De la cine a furat 15 milioane de euro

Șeful spărgătorilor din Spania, sub numele de Alberto, a dezvăluit că a apărat vila de lux a lui Leo Messi din Barcelona, pentru că este un mare fan al argentinianului. Dar a mărturisit de la cine a reușit să fure 15 milioane de euro cash.

Mulți fotbaliști celebri au căzut pradă în ultima perioadă hoților de locuințe. Printre aceștia se află Cristiano Ronaldo, Luis Figo, Karim Benzema, Mauro Icardi sau Sergio Ramos., iar pagubele au fost însemnate.

Casa lui Sergio Ramos a fost spartă în luna septembrie, în timp ce fotbalistul se afla pe teren, în meciul Sevilla – Lens, iar soția lui Pilar Rubio, era plecată la o întâlnire de afaceri, însă cei patru copii ai cuplului erau în casă alături de bonele lor. Hoții au pătruns în locuință pe acoperiș și au sustras mai multe obiecte de valoare din fotbalistului.

Un caz fericit este Leo Messi, deoarece casa sa din Barcelona a fost păzită de șeful spărgătorilor, cunoscut cu pseudonimul de Alberto, de origine albaneză. Acesta a povestit într-un interviu oferit jurnaliștilor spanioli că locuința starului argentinian a fost vizată de mai multe ori, însă a reușit să îi oprească pe hoți. El a mai mărturisit că nu a intrat în casa lui Leo Messi pentru că îi poartă un respect deosebit fotbalistului.

”I-am oprit de câteva ori pe oamenii care au vrut să intre în casa lui Messi. Sunt chiar foarte mândru că am reușit să-i opresc. Recent, cred că acum un an, au fost câțiva care au propus să spargă casa familiei lui Messi.

El era deja la Paris. Am fost la fața locului, pentru că știu zona foarte bine, dar nu am vrut să o fac. Nu am făcut-o din respect pentru Messi, pentru că îl iubesc”, a declarat bărbatul, citat de AS.