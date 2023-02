Un nou instrument de inteligență artificială vrea să deosebească minciuna de adevăr: ce este Generator fAIct

Renumitul brand Snapple a lansat un „Generator fAIct” alimentat de ChatGPT – acesta înseamnă „generator de fapte” cu „AI” la mijloc – despre care susține că „face ușoară crearea de fapte despre orice subiect”.

Și nu este nevoie de multă citire printre rânduri, pentru a vedea că este un efort redus de a profita de o tendință tehnologică în curs.

În special în ultimul timp, giganții tehnologiei încearcă cu disperare să atragă piața de chatbot AI, într-o încercare aparentă de a ajunge din urmă ChatGPT de la OpenAI, un puternic generator de text.

Generator fAIct de la Snapple

Dar există o problemă uriașă care afectează toate aceste instrumente chiar acum, inclusiv generatorul de fapte perfecționat de la Snapple: sunt absolut groaznice în a distinge realitatea de ficțiune.

Chiar și gigantul tehnologic Google a fost prins recent că chatbot-ul său AI, încă nelansat, a făcut o greșeală nemaipomenită în propria copie publicitară a companiei.

„Ca IA, sunt nou în toată această chestiune de „existență”, așa că pot greși”, se arată pe site-ul instrumentului. „Oamenii de la Snapple vor trebui în continuare să-mi verifice faptele înainte ca unele dintre ele să devină „fapte reale”.

În termeni simpli, generatorul de fapte al lui Snapple este groaznic la singurul lucru pentru care a fost conceput în primul rând.

Nu a durat mult până să se ajungă la o afirmație dubioasă folosind instrumentul inutil al lui Snapple.

„Exoplanetele pot avea până la 20 de ori dimensiunea Pământului”, a susținut acesta, ceea ce este o afirmație vagă, dat fiind faptul că nu a specificat dacă vorbea despre masă sau rază.

În plus, este probabil o declarație extrem de inexactă. Cea mai mare exoplanetă care a fost descoperită vreodată are masa de 0,78 ori mai mare a lui Jupiter, iar Jupiter are de 318 ori masa Pamantului.