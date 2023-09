Ubisoft nu renunță la Beyond Good & Evil: Ce se întâmplă cu legendarul joc

ESRB pare să fi dezvăluit că Ubisoft plănuiește o ediție a 20-a aniversară Beyond Good & Evil.

Știrile de pe frontul BG&E au fost puțin liniștite în ultimul timp, așa că fanii titlului clasic de aventură ar putea fi pregătiți pentru o revizuire plăcută.

Pe 31 august, utilizatorul X MACOS380 a postat o captură de ecran a ratingului ESRB menționat mai sus pentru o remasterizare aparentă a iubitului joc din era PS2. Pagina descrie titlul (pe care îl listează cu un „și” în loc de un ampersand) ca un „joc de acțiune-aventura în care jucătorii își asumă rolul unui reporter însoțiți de un companion asemănător porcului care investighează o conspirație pe planeta Hillys”, ceea ce cu siguranță sună cum trebuie. Platformele enumerate includ Windows, PS4, PS5, Nintendo Switch și Xbox Series. Nu se menționează Xbox One.

Beyond Good and Evil 2 este încă dispărut

Combinând lupte la persoana a treia, puzzle-uri și fotografia cu animale sălbatice, Beyond Good & Evil a generat interes încă de la lansarea sa din 2003 pe PS3, Xbox, GameCube și PC, în ciuda faptului că jocul nu a câștigat suficienți bani pentru a garanta o continuare imediată. A primit o remasterizare digitală HD în 2011 atât pe Xbox 360, cât și pe PS3 și este posibil să vedem un joc suplimentar într-un moment nedeterminat în viitor.

O continuare a Beyond Good & Evil a fost tachinată pentru prima dată în 2008, prin intermediul unui trailer cinematografic care prezintă medii spațiale, un personaj de porc recunoscut și cineva care amintește foarte mult de protagonistul primului joc, Jade. Mai multe imagini ale acestui proiect s-au scurs un an mai târziu, dar lucrurile aveau să devină relativ liniștite până în 2016, când părea că viitorul sequelului era sub îndoială, cu puțin timp înainte de confirmarea solidă de la Ubisoft și de un trailer adecvat la E3 2017. Creatorul Michael Ancel a spus că, în loc de o continuare directă, următorul joc va fi de fapt un prequel și că modul de joc va fi destul de diferit de cel original.

Ca multe altele în viață, lucrurile s-au complicat apoi și mai mult.