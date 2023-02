Trișatul în jocuri, o afacere de milioane de dolari, ajunsă în tribunal: ce s-a întâmplat în Destiny 2

Bungie, o companie de jocuri video, câștigă 4,3 milioane de dolari într-un caz împotriva furnizorului de “trucuri” AimJunkies pentru jocul „Destiny 2”. Dar bătălia lor juridică este încă departe de a fi încheiată.

Bungie a fost implicată într-o luptă juridică cu site-ul care te ajută să trișezi în jocuri AimJunkies, din 2021. Acum, dezvoltatorul jocului a plecat cu 4,3 milioane de dolari în daune și taxe, după o victorie, potrivit TorrentFreak.

Ca referință, Bungie a dat în judecată AirmJunkies pentru prima dată în 2021, acuzând site-ul de încălcarea drepturilor de autor și a mărcii comerciale pentru găzduirea „Destiny 2 Hacks” pe domeniul său.

Judecătorul de la tribunalul districtual din SUA, Thomas Zilly, a decis în mare parte în favoarea lui AimJunkies anul trecut, hotărând că Bungie nu a furnizat suficiente dovezi pentru a-și susține afirmația. Cu toate acestea, i-a dat lui Bungie șansa de a prezenta mai multe dovezi. Procesul pentru încălcarea dreptului de autor este încă în curs, dar Zilly se pare că a trimis la arbitraj aspectele care nu sunt legate de drepturile de autor ale cazului.

Compania care a dezvoltat jocul a câștigat în instanță

TorrentFreak spune că judecătorul Ronald Cox a decis că AimJunkies și dezvoltatorul „Destiny 2 Hacks” James May au încălcat Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Cox și-a bazat decizia pe mărturiile anterioare ale lui May, conform cărora a conectat instrumente de inginerie inversă la joc, pentru a crea trucuri pentru acesta. May a mai spus că Bungie l-a prins și l-a interzis de mai multe ori, pentru că a făcut acest lucru, dar că AimJunkies a căutat metode pentru a ocoli interdicțiile.

Deoarece site-ul AimJunkies a vândut și a profitat de pe urma creației lui May, judecătorul l-a considerat vinovat. Cox a concluzionat că AimJunkies și compania-mamă Phoenix Digital Group sunt responsabile pentru vânzarea de trucuri pentru jocuri.

Pe baza dovezilor prezentate, AimJunkies a vândut peste o mie de copii ale cheat-urilor și peste o mie de copii ale cheat loader-ului. Pe lângă dovezi și declarațiile lui May, un alt motiv pentru care Cox a fost de partea lui Bungie a fost pentru că proprietarul AimJunkies, David Shaefer, a subraportat vânzările de fraude ale site-ului.

„Având în vedere comportamentul flagrant și intenționat al respondenților, inclusiv ascunderea continuă a vânzărilor, Bungie are dreptul la despăgubirile legale integrale disponibile”, a scris judecătorul în decizia sa.

Drept urmare, Bungie a primit 3,65 milioane de dolari pentru toate încălcările legate de DMCA și 700.000 de dolari suplimentari pentru taxe și alte costuri. Potrivit TorrentFreak, Bungie va folosi această victorie ca parte a argumentului său în contraprocesul lui AimJunkies, în care a acuzat dezvoltatorul că și-a încălcat ToS pentru inginerie inversă a software-ului său de înșelăciune. De asemenea, AimJunkies a susținut anterior că Bungie a piratat ilegal computerul lui May, dar instanța a respins această plângere anul trecut.