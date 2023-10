”Tricolorii” sunt pe primul loc în grupa de calificare. Ianis Hagi, one-man show: ”România, te iubesc!”

Egalul dintre Elveția și Belarus și victoria României cu Andorra au făcut ca ”Tricolorii” să urce pe primul loc în Grupa I. Ianis Hagi a fost titular și a marcat, a dat o pasă decisivă, a obținut un penalty și a transmis un mesaj special. Ce a spus după meci.

România, în fotoliul de lider al grupei

România a învins pe Andorra cu scorul de 4-0 și ocupă fotoliul de lider în clasamentul grupei I, în preliminariile pentru Campionatul European 2024. Naționala a fost ajutată și de scorul, 3-3, înregistrat între Elveția și Belarus. ”Tricolorii” sunt neînvinși de zece meciuri oficiale și a primit doar patru goluri în această campanie.

În fața a aproape 22.000 de copii, România a făcut spectacol pe Arena Națională cu Andorra. Stanciu, Hagi, Răzvan Marin și Coman au marcat în meciul care menține selecționata condusă de Edi Iordănescu în cursa de calificare. ”Tricilorii” mai au de disputat doua partide în preliminariile Euro 2024, în noiembrie, cu Israel, în deplasare, și pe teren propriu cu Elveția.

Ce urmează pentru România

Pentru a încheia grupa pe primul loc, naționala României trebuie să câștige ambele meciuri rămase de disputat. ”Tricolorii” au un punct peste Elveția și patru peste Israel.

Selecționata lui Edi Iordănescu are o partidă în plus jucată față de elvețieni și două față de Israel. În aceste condiții, toate cele trei echipe au șanse de calificare la turneul final din Germania. Însă, Israelul are cea mai grea misiune pentru că va avea, cel mai probabil, patru jocuri în decurs de aproximativ 11 zile, în luna noiembrie.

Dacă va fi învinsă și de Israel și de Elveția, România va trebui să urmărească rezultatele indirecte și să spere că Israel nu va reuși să scoată mai mult de un punct din celelalte trei partide.

Ce a spus Ianis Hagi despre mesajul transmis

Ianis Hagi a fost titular în partida cu Andorra și a făcut show. Jucătorul lui Alaves a marcat pentru 2-0, după ce a preluat balonul pe piept, a dat o pasă de gol și a obținut un penalty.

După ce a înscris, Ianis Hagi a mers la camerele de filmat și a transmis un mesaj special: ”România, te iubesc!”.

”A fost un mesaj scurt pe care am vrut să îl transmitem noi, ca grup. Iubim țara și indiferent de rezultate îmurim pentru acest tricou. A fost mesajul nostru pentru toată lumea, pentru toată țara, pentru copiii care au venit să ne vad.

