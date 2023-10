Ianis Hagi, „demolat” de un fost campion, după meciul cu Belarus – România 0-0. „Leșinatul nu prindea nici liga a 4-a”

Tensiuni uriașe în jurul echipei naționale, după meciul Belarus – România 0-0, din preliminariile Campionatului European de Fotbal din anul 2024. Ianis Hagi a jucat din nou slab și a fost criticat dur de un fost campion din Liga 1 care i-a transmis că nu ar fi jucat nici în al patrulea eșalon dacă nu ar fi fost fiul „Regelui”.

Ianis Hagi, pus la zid după meciul Belarus – România 0-0

România a ratat șansa de a trece pe primul loc în grupa I din preliminariile Campionatului European din anul 2024, după ce a terminat la egalitate, 0-0, meciul cu Belarus, desfășurat la Budapesta. Adversarul nu ar fi trebuit să pună mari probleme, dacă ne gândim că a făcut egal cu Andorra și a pierdut cu 5-0 în fața Elveției.

„Tricolorii” au avut mai multe ocazii, dar nu au reușit să înscrie, iar jucătorii care trimiși la luptă în repriza a doua nu au adus niciun plus. Primii care au intrat au fost Ianis Hagi și Olimpiu Moruțan, în minutul 61, care au jucat mult mai slab decât jucătorii pe care i-au înlocuit: Denis Alibec și Dennis Man.

Prestația lui Ianis Hagi l-a scos din sărite pe un fost campion al României. „Dacă nu era copilul lui Hagi nici liga a 4-a nu prindea, vedea, juca. Tot îl forțează pe leșinat”, a scris Silviu Ilie, pe Facebook, fost campion al României cu Oțelul Galați, retras în anul 2018.

Ilie Dumitrescu este convins că Edi Iordănescu i-a greșit poziție lui Ianis Hagi

Și Ilie Dumitrescu a remarcat prestația slabă a lui Ianis Hagi, dar nu a dat vina pe jucător, ci pe antrenor. Fostul internațional este convins că Edi Iordănescu a greșit strategia și susține că selecționerul l-a folosit pe fotbalistul lui Deportivo Alaves pe un post care nu-i convine și unde nu a dat randament.

„Nu am avut un lider în teren. Cum a fost Ianis Hagi în alte meci, cum a fost Nicolae Stanciu după ce a ratat penalty (n.r. în meciul cu Kosovo de pe Arena Națională). Acum, nu am văzut pe nimeni. Asta putea să facă Edi Iordănescu, să vină cu ceva. Să îl scoată pe Screciu de acolo, în minutul 61, și să bage un număr 10. Pe Ianis. Ziceți-mi un meci în care Ianis Hagi a făcut ceva remarcabil din banda stângă! El face doar când vine pe picior schimbat sau acolo, în spatele vârfului, număr 10. Asta putea face ca să surprindă Edi Iordănescu”, a „tunat” Ilie Dumitrescu.

România rămâne pe locul doi în grupă, după egalul cu Belarus și are un punct mai puțin decât liderul Elveția și două „peste” Israel, dar are și un meci în plus.

Lotul României pentru meciurile cu Belarus și Andorra

PORTARI

Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 6/0), Florin Niță (Gaziantep | Turcia, 19/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 1/0);

FUNDAȘI

Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 13/1), Deian Sorescu (Raków | Polonia, 13/0), Radu Drăgușin (Genoa | Italia, 10/0), Adrian Rus (Pafos | Cipru, 17/1), Andrei Burcă (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 22/1), Bogdan Racovițan (Raków | Polonia, 0/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 31/2), Andrei Borza (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 3/0), Marius Marin (Pisa | Italia, 12/0), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 49/2), Nicolae Stanciu (Damac FC | Arabia Saudită, 63/13), Alexandru Cicâldău (Konyaspor | Turcia, 32/4), Darius Olaru (FCSB, 14/0), Olimpiu Moruțan (Ankaragucu | Turcia, 12/1), Dennis Man (Parma | Italia, 20/6), Ianis Hagi (Deportivo Alaves | Spania, 28/2), Valentin Mihăilă (Parma | Italia, 15/4), Florinel Coman (FCSB, 9/0);

ATACANȚI

Denis Alibec (Muaither | Qatar, 34/4), Denis Drăguș (Gaziantep | Turcia, 6/2), Daniel Bîrligea (CFR Cluj, 0/0), Louis Munteanu (Farul Constanța, 1/0).

Programul Grupei I din preliminariile EURO 2024

12 octombrie 2023

ora 21:45 | Belarus – ROMÂNIA 0-0, Andorra – Kosovo 0-3, Israel – Elveția (amânat)

15 octombrie 2023

ora 19:00 | Elveția – Belarus

ora 21:45 | ROMÂNIA – Andorra, Kosovo – Israel (amânat)

18 noiembrie 2023

ora 19:00 | Belarus – Andorra

ora 21:45 | Israel – ROMÂNIA, Elveția – Kosovo

21 noiembrie 2023

ora 21:45 | ROMÂNIA – Elveția, Andorra – Israel, Kosovo – Belarus

Sursa FOTO: Sport Pictures