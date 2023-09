Trailerul Aquaman 2 e aici: Jason Momoa, într-o filmare mult așteptată

Teaserul Aquaman 2: Black Manta vine pentru eroul DC al lui Jason Momoa, într-o filmare mult așteptată

Aquaman and the Lost Kingdom *Aquaman și Regatul Pierdut) are un trailer nou.

Aquaman 2 se lansează în decembrie, anul acesta

În cele din urmă, Warner Bros. dezvăluie imagini noi din Aquaman and the Lost Kingdom care va apărea în decembrie. Continuarea succesului de miliarde de dolari Aquaman din 2018 va vedea revenirea lui Jason Momoa ca eroul DC omonim și îl va găsi în confruntare cu o altă față cunoscută: Black Manta, interpretată de Yahya Abdul-Mateen II din primul film. În ciuda faptului că Aquaman și Regatul Pierdut va debuta în cinematografe peste trei luni, Warner Bros. încă nu a început cu adevărat campania de marketing – filmul DC nu a primit nici măcar un trailer autentic până acum.

Înainte de trailerul oficial, care va sosi joi, DC a lansat un teaser trailer de 30 de secunde pentru Aquaman și Regatul Pierdut.

Trailerul plin de acțiune stabilește rapid miza noului film, care îl găsește pe Black Manta declarând sfidător: „Îl voi ucide pe Aquaman și voi distruge tot ceea ce îi este drag”. Trailerul Aquaman și Regatul Pierdut declanșează apoi câteva imagini rapide ale acțiunii subacvatice colorate a filmului, inclusiv o prezentare a luptei dintre Arthur și Black Manta.

Din cauza refuzului studiourilor de a acorda sindicatelor un acord echitabil și de a pune capăt grevelor scriitorilor și actorilor, lansarea în decembrie a filmului Aquaman și Regatul Pierdut a fost pusă sub semnul întrebării recent. Warner Bros. a amânat deja partea a doua a peliculei Dune, plină de vedete, din noiembrie până în martie 2024, deoarece, din cauza grevelor, actorii nu ar putea să-l promoveze. Cu toate acestea, odată cu lansarea teaserului de mai jos, studioul a reafirmat data de lansare a Aquaman 2 în 2023 și și-a început campania promoțională.