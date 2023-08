20 de alimente ce îți cresc nivelul de energie. Ce să mănânci ca să îți îmbunătățești productivitatea

Nivelul de energie poate fi influențat în mod considerabil de obiceiurile alimentare. Specialiștii au întocmit un top 20 al alimentelor recomandate pentru îmbunătățirea energiei și a productivității, indiferent de vârstă.

Top 20 de alimente ce duc la creșterea energiei

1. Ovăz

Ovăzul se află la loc de cinste în topul alimentelor ce duc la creșterea nivelului de energie. O sursă excelentă de carbohidrați complecși și fibre, acesta poate oferi un aport constant de energie. În plus, poate fi introdus în dietă foarte ușor, în iaurturi sau în diverse preparate cum ar fi brioșe sau alte deserturi.

2. Banane

La rândul lor, bananele sunt alimente ce ajută la creșterea nivelului de energie, întrucât sunt bogate în carbohidrați, potasiu și vitamina B6.

3. Mere

Merele au un conținut ridicat de fibre și zaharuri naturale ce pot oferi un impuls rapid de energie. Unii spun chiar că acestea pot înlocui fără probleme o ceașcă de cafea dimineața.

4. Ouă

Ouăle sunt o sursă excelentă de proteine și de vitamina B ce pot susține nivelul de energie crescut pentru un timp îndelungat.

5. Avocado

Avocado conține grăsimi sănătoase, fibre și vitamine ce pot contribui, de asemenea, la un nivel crescut de energie.

6. Quinoa

Quinoa este o bună sursă de proteine, fibre și carbohidrați complecși ce pot oferi un aport constant de energie.

7. Spanac

Plin de vitamine și minerale, spanacul poate ajuta la menținerea unui nivel optim de energie și productivitate.

8. Portocale

Portocalele sunt bogate în vitamina C și pot oferi un plus de energie rapid. În plus, aroma lor plăcută oferă stare de bine instantaneu.

9. Nuci

Nucile sunt o sursă bună de proteine, grăsimi sănătoase și fibre, astfel că pot ajuta la creșterea nivelului de energie.

10. Iaurt

Iaurtul este plin de proteine și vitamine B, astfel că pot menține un nivel crescut de energie pe termen lung.

Alte 10 alimente ce cresc nivelul de energie

11. Linte

Lintea se numără la rândul ei printre alimentele ce favorizează menținerea unui nivel optim de energie deoarece este o sursă excelentă de proteine și fibre.

12. Carne de pui

Despre carnea de pui se știe că este bogată în proteine de calitate, ce pot menține un nivel bun de energie. De aceea, numeroase persoane care își propun să facă antrenamente fizice pentru creșterea masei musculare o includ în dietă.

13. Somon

Somonul este atât o sursă bună de proteine, cât și una de acizi grași Omega-3, astfel că este recomandat și pentru un nivel excelent de energie, dar și pentru numeroase beneficii pentru sănătate.

14. Semințe de chia

Semințele de chia ce devin tot mai populare și în România sunt pline de fibre, proteine și grăsimi sănătoase, ce pot ajuta la menținerea energiei.

15. Cartofi dulci

Cartofii dulci sunt o sursă bună de carbohidrați complecși, fibre și vitamina A, astfel că pot fi incluși în alimentație pentru un nivel de energie bun.

16. Broccoli

Lista alimentelor ce favorizează creșterea nivelului de energie continuă cu broccoli, ce este bogat în fibre și vitamine.

17. Ciocolata neagră

Ciocolata neagră are un conținut ridicat de antioxidanți și poate oferi un impuls de energie, dar și stare de bine.

18. Căpșuni

Bogate în zaharuri naturale și vitamina C, căpșunile pot oferi și ele un impuls rapid de energie și de stare de bine.

19. Hummus

Hummusul este o sursă bună de proteine, fibre și grăsimi sănătoase, astfel că poate fi consumat adesea, atât de vegani, cât și de cei care consumă carne.

20. Orez brun

La rândul lui, orezul brun este o sursă bună de carbohidrați complecși și fibre, ce pot oferi un aport constant de energie.

Pe de altă parte, conform specialiștilor, pot afecta în mod negativ nivelul de energie: alimentele procesate, cele cu un conținut mare de zahăr, cele care conțin cafeină, precum și cele cu un conținut ridicat de grăsimi, cum ar fi carnea roșie și prăjiturile.