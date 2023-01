Top 10 cele mai proaste filme din istorie: de ce au eșuat regizorii, actorii, de ce sunt criticate

Pentru a afla ce filme au fost cel mai proaste și criticate în mod colectiv de criticii de film, Playtech a apelat la platforma de recenzii Metacritic, pentru a compila această listă cu cele mai criticate filme din istorie.

Metacritic este un site web care adună recenzii despre filme, emisiuni TV, albume muzicale, jocuri video și cărți. Pentru fiecare produs, scorurile din fiecare recenzie sunt mediate.

Iată cele mai proaste zece filme din toate timpurile, potrivit criticilor.

„The Human Centipede III (Final Sequence)” (2015)

The Human Centipede 3 (Final Sequence) este un film de groază sordid, în limba engleză din 2015, scris și regizat de Tom Six. Este concluzia trilogiei The Human Centipede a lui Six. Cu Dieter Laser și Laurence R. Harvey, actorii principali din primele două filme, în roluri noi, The Human Centipede 3 a fost lansat pe 22 mai 2015. Filmul a adunat multe critici negative.

“Fanii Human Centipede s-ar putea să găsească suficientă „groază corporală extremă” în a treia parte, pentru a-și satisface curiozitatea, dar cinefilii de orice altă convingere sunt sfătuiți să stea departe, departe de Final Sequence”, spun criticii.

„Vulgar” (2002)

Vulgar este un thriller american, o comedie neagră din 2000, scris și regizat de Bryan Johnson și produs de Monica Hampton pentru View Askew Productions. Filmul spune povestea personajului Vulgar, un clovn care a apărut în logo-ul original View Askew Productions. Will Carlson este un ratat de aproximativ 30 de ani care locuiește într-o casă, într-un cartier degradat din New Jersey, unde își câștigă existența ca clovn la petreceri de zile de naștere, pentru a plăti chiria pentru azilul de bătrâni al mamei sale abuzive, dar și chiria lui.

„Prea îndrăzneț pentru a fi un film de dramă și prea violent și sordid pentru a fi ca comedie”, spun criticii.

„Strippers” (2000)

Strippers spune povestea lui Alan, care, într-o economie dezastruoasă, după ce și-a pierdut slujba, visează la o serie de scenarii comice bizarre – cel mai rău caz care s-ar putea întâmpla dacă „stripperele” vor pune mâna pe el.

“Amator, nedramatic și lipsit de orice simț al realității”, spun criticii.

„Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party” (2016)

Regizorul Dinesh D’Souza o examinează pe candidata la președinție Hillary Clinton și Partidul Democrat.

“Nici măcar nu se califică drept propagandă executată eficient”, spun criticii.

„The Singing Forest” (2003)

Un jurnalist văduv (Jon Sherrin) își dă seama că iubitul (Craig Pinkston) fiicei sale (Erin Leigh Price) este o amantă reîncarnată cu care a fost într-o viață trecută.

„The Singing Forest a fost scris și regizat de Jorge Ameer, al cărui film „Strippers”, în urmă cu trei ani, a rămas cel mai prost film pe care l-am văzut vreodată – până acum”, The New York Times.

„The Garbage Pail Kids Movie” (1987)

Filmul este o comedie americană din 1987 și o adaptare a seriei de cărți pentru copii, pe atunci populară, cu același nume, produs, regizat și co-scris de Rod Amateau. A fost ultimul film regizat de Amateau, înainte de a se pensiona în 1989 și a muri în 2003.

„Un film urât, brutal, fără umor. Este un film îngrozitor, dar care merită în mod ciudat cel puțin o vizionare pentru masochiști”, spun criticii.

„United Passions” (2015)

Jules Rimet (Gérard Depardieu), João Havelange (Sam Neill) și Sepp Blatter (Tim Roth) trec peste obstacole, pentru ca Cupa Mondială să devină realitate.

“Unul dintre acele filme atât de nespus de înspăimântătoare, încât ai putea scrie unul mai bun în timp ce te uiți la el, în cele 110 minute”, spun criticii.

„Bio-Dome” (1996)

Bud (Pauly Shore) și Doyle (Stephen Baldwin) sunt părăsiți simultan de prietenele lor, Monique (Joey Lauren Adams) și Jen (Teresa Hill), în mijlocul deșertului. Având nevoie de o baie, cei doi prieteni intră în ceea ce cred ei că este un mall, dar în curând își dau seama că este un experiment biologic de mare profil.

“La un moment dat, Pauly se uită în cameră și spune: „Uneori prostia poate fi destul de mișto”. Nu de data aceasta, Pauly”, spun criticii.

„Chaos” (2005)

Cum îi spune și numele, filmul e un haos. Două adolescente aflate în misiunea de a găsi droguri la un rave obțin mai mult decât s-au gândit. Una este agresată sexual și amândouă sunt torturate în moduri îngrozitoare.

„Remake-ul urât, inutil și necinstit al scenaristului-regizor David DeFalco al remake-ului lui Craven”, L.A. Weekly.

„Death of a Nation” (2018)

În final, cel mai prost film din toate timpurile, conform Metacritic, este Death of a Nation. Prin recreații istorice și o examinare atentă a fascismului și a supremației albe, regizorul Dinesh D’Souza dezvăluie istoria și adevărurile ascunse.