Tomb Rider s-ar putea întoarce: în ce formă, unde l-ai putea vedea

Hollywood-ul pare să fi ratat șansa Tomb Raider, dar nu-i nimic, pentru că franciza ar putea să se transforme într-un serial de televiziune, cât de curând.

Sursele de la Hollywood Reporter au scos la iveală că Amazon ar avea intenția de a crea un serial pe ideea Tomb Raider pentru Prime Video, iar Phoebe Waller-Bridge ar urma să fie producător executiv și să scrie, de asemenea, scenariul.

Nu este sigur cine va juca în noul Tomb Rider, dar, cu siguranță, ar trebui să nu ne punem speranțele în Angelina Jolie sau Alicia Vikander, întrucât șansele ca oricare dintre ele să reia rolul Larei Croft sunt destul de mici.

Totuși, această știre este, momentan, sub formă de sursă, de vreme ce Amazon nu a acordat nicio declarație oficială cu privire la posibilitatea unui viitor serial Tomb Rider pentru Prime Video.

Succesul The Last of Us pare să-i fi impulsionat pe cei de la Amazon să urmeze rețeta

Zvonul acesta a apărut laolaltă cu alte seriale bazate pe jocuri care se află, în acest moment, aîn centrul atenției. The Last of Us, de la HBO, a avut deja suficient succes pentru a se asigura că va avea parte de cel puțin un al doilea sezon.

La rândul său, Sony pregătește God of War, Gran Turismo și Horizon pentru Netflix și Prime Video.

O serie Tomb Raider ar întări catalogul Amazon pe tema adaptărilor după jocuri și ar trimite gigantul în competiție directă cu „liga băieților mari” precum Netflix, spre exemplu.

Mai mult decât atât, Amazon mizează masiv pe blockbustere. Compania a cheltuit 1 miliard de dolari pentru The Lord of Rings: The Rings of Power, iar acesta este doar unul dintre exemple.

În timp ce un serial Tomb Raider nu pare să aibă șanse să obțină un asemenea venit de producție, implicarea lui Waller-Bridge sugerează că Amazon ar putea să pluseze. Totul pare incert, în acest moment.

Rămâne, totuși, de văzut în ce măsură Tomb Rider va lua forma unui serial de televiziune pe Amazon Prime Video și, mai ales, dacă acest lucru s-ar întâmpla, cum va fi primit de public.